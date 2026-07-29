Зеленский подтвердил поражение НПЗ и логистического центра в Рязани и не только

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение НПЗ и логистического центра в Рязани, места базирования ЧФ РФ в Крыму, по НПЗ в Пермском регионе, а также по экспортному терминалу и военному предприятию в Ростовском регионе, пишет УНН.

Имеем новые результаты применения наших дальнобойных санкций по российским объектам, которые работают на обеспечение и продолжение войны. Поражены нефтеперерабатывающий завод и логистический центр в Рязани. Расстояние от украинской границы – около 360 километров. Есть попадания и по месту базирования скоростных катеров Черноморского флота РФ в нашем временно оккупированном Крыму. Дальнобойные санкции применялись и по НПЗ в Пермском регионе, а также по экспортному терминалу и военному предприятию в Ростовском регионе - написал Зеленский в соцсетях в среду.

Президент поблагодарил "наших воинов за меткость и всех, кто обеспечивает такие дальнобойные результаты". "Россия должна почувствовать, что каждый день этой войны будет иметь для нее только большую цену. Нужно ослаблять агрессора и продолжать давить, чтобы приблизить завершение этой войны", - подчеркнул он.

Напомним

Дроны FP-1 поразили сортировочный центр Wildberries и НПЗ Рязани.

Рязанский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ. Завод, принадлежащий "Роснефти", способен перерабатывать более 17 млн тонн нефти в год, производя бензин, дизельное и авиационное топливо. Он входит в число ключевых поставщиков топлива для центральных регионов России.