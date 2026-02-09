Маск раскрыл планы SpaceX по строительству города на Луне

Аэрокосмическая компания SpaceX сосредоточится на строительстве города на Луне, сообщил генеральный директор (CEO) компании Илон Маск в X, пишет УНН.

Для тех, кто не знает, SpaceX уже переключила свое внимание на строительство саморазвивающегося города на Луне, поскольку это потенциально возможно менее чем за 10 лет, в то время как на Марс понадобится более 20 лет - написал Маск.

Миссия SpaceX, отметил глава компании, "остается неизменной: распространить сознание и жизнь, которую мы знаем, на звезды".

"Путешествие на Марс возможно тогда, когда планеты выравниваются каждые 26 месяцев (время полета - шесть месяцев), тогда как на Луну мы можем отправляться каждые 10 дней (время полета - два дня). Это означает, что мы можем гораздо быстрее завершить строительство города на Луне, чем города на Марсе", - отметил Маск.

Тем не менее, по его словам, "SpaceX также будет стремиться построить город на Марсе и начнет это делать примерно через 5-7 лет". "Но первостепенной задачей является обеспечение будущей цивилизации, а Луна - более быстрый путь", - указал он.

SpaceX планирует запустить миллион спутников для центров обработки данных ИИ