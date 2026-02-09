Маск раскрыл планы SpaceX по строительству города на Луне

$43.140.00
8 февраля, 19:59 • 11586 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
8 февраля, 17:37 • 25875 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
8 февраля, 16:39 • 29292 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58 • 29417 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29 • 29863 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00 • 24037 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
8 февраля, 08:45 • 16346 просмотра
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
8 февраля, 08:35 • 12830 просмотра
Зеленский подписал указы о новых санкциях против производителей ракет и финансового сектора РФ
7 февраля, 20:45 • 25021 просмотра
Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит LelekaPhotoVideo
7 февраля, 20:13 • 39532 просмотра
Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали деталиPhoto
Популярные новости
Выборы в Португалии: социалист Антониу Жозе Сегуру одержал убедительную победу над ультраправой оппозицией8 февраля, 21:35 • 3944 просмотра
Выборы в Таиланде: партия премьера Анутина одерживает победу на фоне призывов к стабильности8 февраля, 21:57 • 3656 просмотра
В российском Белгороде объявили частичную эвакуацию населения из-за коллапса системы отопления8 февраля, 22:41 • 9240 просмотра
Ночная атака "шахедов" на Одессу: есть погибший и значительные разрушения жилого сектора – ОВА8 февраля, 23:42 • 5010 просмотра
Катастрофа для кремля: Вьетнам отказывается от российского оружия в пользу вооружения НАТОPhoto9 февраля, 00:20 • 4612 просмотра
публикации
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto8 февраля, 07:00 • 34936 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 56420 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 74457 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 68275 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 68271 просмотра
УНН Lite
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 27722 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 41629 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 42975 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 51443 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 53970 просмотра
Маск раскрыл планы SpaceX по строительству города на Луне

Киев • УНН

 • 36 просмотра

Илон Маск заявил, что SpaceX сосредоточилась на строительстве города на Луне, поскольку это возможно менее чем за 10 лет. Миссия компании – распространить жизнь на звезды.

Маск раскрыл планы SpaceX по строительству города на Луне

Аэрокосмическая компания SpaceX сосредоточится на строительстве города на Луне, сообщил генеральный директор (CEO) компании Илон Маск в X, пишет УНН.

Для тех, кто не знает, SpaceX уже переключила свое внимание на строительство саморазвивающегося города на Луне, поскольку это потенциально возможно менее чем за 10 лет, в то время как на Марс понадобится более 20 лет

- написал Маск.

Миссия SpaceX, отметил глава компании, "остается неизменной: распространить сознание и жизнь, которую мы знаем, на звезды".

"Путешествие на Марс возможно тогда, когда планеты выравниваются каждые 26 месяцев (время полета - шесть месяцев), тогда как на Луну мы можем отправляться каждые 10 дней (время полета - два дня). Это означает, что мы можем гораздо быстрее завершить строительство города на Луне, чем города на Марсе", - отметил Маск.

Тем не менее, по его словам, "SpaceX также будет стремиться построить город на Марсе и начнет это делать примерно через 5-7 лет". "Но первостепенной задачей является обеспечение будущей цивилизации, а Луна - более быстрый путь", - указал он.

SpaceX планирует запустить миллион спутников для центров обработки данных ИИ01.02.26, 04:04 • 6103 просмотра

Юлия Шрамко

Новости МираТехнологии
Луна
SpaceX
Марс
Илон Маск