SpaceX планирует запустить миллион спутников для центров обработки данных ИИ
Киев • УНН
Компания SpaceX подала заявку на запуск до миллиона спутников на орбиту для размещения центров обработки данных для искусственного интеллекта. Эта сеть будет работать на солнечной энергии и использовать радиационное охлаждение в космосе.
Компания SpaceX Илона Маска подала заявку на запуск до миллиона спутников на орбиту, чтобы разместить там центры обработки данных для искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает Bloomberg, информирует УНН.
Детали
В SpaceX уточнили, что сеть будет работать на солнечной энергии и поможет обрабатывать огромные объемы информации, которые растут вместе с развитием ИИ.
Запуск созвездия из миллиона спутников, функционирующих как орбитальные центры обработки данных, - это первый шаг к становлению цивилизации уровня Кардашева II - такой, которая может использовать всю мощность Солнца, одновременно поддерживая программы на основе ИИ для миллиардов людей сегодня и обеспечивая многопланетное будущее человечества среди звезд
Указывается, что система, которую можно запускать с помощью многоразовой ракеты Starship, станет более дешевой и экологичной альтернативой наземным центрам обработки данных. Так, вместо больших систем охлаждения, использующих много воды, спутники будут полагаться на радиационное охлаждение в космосе и получать энергию от солнца.
Спутники, которые будут использовать лазерные каналы для связи друг с другом, будут запущены на высоту от 500 до 2000 км на орбиту, что обеспечит им почти постоянный доступ к солнцу
Как сказал Илон Маск, самым дешевым местом для размещения искусственного интеллекта будет космос, "и это произойдет в течение двух лет, возможно, самое позднее трех".
Напомним
Канадская компания Kepler Communications Inc. успешно запустила 10 новых спутников на низкую околоземную орбиту. Запуск состоялся рано утром в воскресенье, 11 января, с помощью ракеты SpaceX Falcon 9 с базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии.
SpaceX планирует привлечь инвестиции, оценка компании может достичь $800 миллиардов05.12.25, 21:53 • 5569 просмотров