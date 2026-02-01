SpaceX планирует запустить миллион спутников для центров обработки данных ИИ

$42.850.00
31 января, 17:53 • 12395 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 22376 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 17523 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
31 января, 15:43 • 18190 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
31 января, 14:50 • 16985 просмотра
Движение транспорта и товаров на границе Украины и Молдовы полностью восстановлено
31 января, 14:25 • 12779 просмотра
Украина усиливает цифровую координацию эвакуации: новая система отследит путь человека
31 января, 13:12 • 11739 просмотра
Военный бюджет Путина трещит по швам на фоне возобновления мирных переговоров - Bloomberg
31 января, 12:33 • 6584 просмотра
"Укрзалізниця" меняет маршруты в трех областях и пересаживает пассажиров в автобусы из-за угрозы обстрелов
31 января, 11:48 • 11432 просмотра
Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии, свет вернется в ближайшие часы - Минэнерго
31 января, 10:30 • 18836 просмотра
Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
Атомные станции возвращаются к полной мощности работы, энергосистема стабилизируется – Укрэнерго31 января, 18:22 • 12792 просмотра
Биткойн обвалился ниже 80 000 долларов: крипторынок охватила волна распродаж31 января, 18:41 • 5082 просмотра
Цыганская община Венгрии вышла на протест против заявлений соратника ОрбанаPhoto31 января, 19:23 • 7092 просмотра
Польша закрыла воздушное пространство из-за объектов, приближавшихся из Беларуси31 января, 20:24 • 4160 просмотра
"Неофашистское правое крыло США": Куба объявила чрезвычайное положениеPhoto22:33 • 11105 просмотра
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
31 января, 10:00 • 33139 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 62775 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 43002 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45 • 48178 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 50702 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Михаил Федоров
Илон Маск
Украина
Соединённые Штаты
Молдова
Румыния
Германия
УНН Lite
Певица-предательница Ёлка отказалась от украинского гражданства и получила паспорт РФ31 января, 16:40 • 13326 просмотра
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смертиVideo31 января, 09:00 • 21495 просмотра
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder31 января, 07:38 • 25223 просмотра
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 330 января, 18:42 • 25866 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер февраля: что стоит посмотреть на большом экранеVideo30 января, 18:12 • 24291 просмотра
Отопление
Техника
MIM-104 Patriot
Старлинк
Дипломатка

SpaceX планирует запустить миллион спутников для центров обработки данных ИИ

Киев • УНН

 • 330 просмотра

Компания SpaceX подала заявку на запуск до миллиона спутников на орбиту для размещения центров обработки данных для искусственного интеллекта. Эта сеть будет работать на солнечной энергии и использовать радиационное охлаждение в космосе.

SpaceX планирует запустить миллион спутников для центров обработки данных ИИ

Компания SpaceX Илона Маска подала заявку на запуск до миллиона спутников на орбиту, чтобы разместить там центры обработки данных для искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает Bloomberg, информирует УНН.

Детали

В SpaceX уточнили, что сеть будет работать на солнечной энергии и поможет обрабатывать огромные объемы информации, которые растут вместе с развитием ИИ.

Запуск созвездия из миллиона спутников, функционирующих как орбитальные центры обработки данных, - это первый шаг к становлению цивилизации уровня Кардашева II - такой, которая может использовать всю мощность Солнца, одновременно поддерживая программы на основе ИИ для миллиардов людей сегодня и обеспечивая многопланетное будущее человечества среди звезд

- говорится в заявлении компании.

Указывается, что система, которую можно запускать с помощью многоразовой ракеты Starship, станет более дешевой и экологичной альтернативой наземным центрам обработки данных. Так, вместо больших систем охлаждения, использующих много воды, спутники будут полагаться на радиационное охлаждение в космосе и получать энергию от солнца.

Спутники, которые будут использовать лазерные каналы для связи друг с другом, будут запущены на высоту от 500 до 2000 км на орбиту, что обеспечит им почти постоянный доступ к солнцу

- рассказали в SpaceX.

Как сказал Илон Маск, самым дешевым местом для размещения искусственного интеллекта будет космос, "и это произойдет в течение двух лет, возможно, самое позднее трех".

Напомним

Канадская компания Kepler Communications Inc. успешно запустила 10 новых спутников на низкую околоземную орбиту. Запуск состоялся рано утром в воскресенье, 11 января, с помощью ракеты SpaceX Falcon 9 с базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии.

SpaceX планирует привлечь инвестиции, оценка компании может достичь $800 миллиардов05.12.25, 21:53 • 5569 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Техника
SpaceX Starship
Илон Маск
Сокол 9