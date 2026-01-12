$42.990.00
11 січня, 18:21
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
11 січня, 16:41
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11 січня, 11:39
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
11 січня, 09:33
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 06:05
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
11 січня, 04:31
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
10 січня, 11:45
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:27
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Космічний прорив: канадський стартап Kepler вивів на орбіту 10 супутників для оптичного зв’язку

Київ • УНН

 • 736 перегляди

Компанія Kepler Communications Inc. успішно запустила 10 нових супутників на низьку навколоземну орбіту за допомогою ракети SpaceX Falcon 9. Ці супутники вагою 300 кг кожен виконуватимуть роль "орбітальних центрів обробки даних" та використовуватимуть лазери для передачі даних.

Космічний прорив: канадський стартап Kepler вивів на орбіту 10 супутників для оптичного зв’язку

Канадська компанія Kepler Communications Inc. успішно запустила 10 нових супутників на низьку навколоземну орбіту. Запуск відбувся рано вранці у неділю, 11 січня допомогою ракети SpaceX Falcon 9 із бази Космічних сил Ванденберг у Каліфорнії. Цей крок став частиною стратегії стартапу зі створення глобальної мережі високошвидкісних телекомунікаційних послуг. Про це пише УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Нові супутники Kepler вагою близько 300 кг кожен виконуватимуть роль "орбітальних центрів обробки даних". Головний виконавчий директор компанії Міна Мітрі зазначила, що апарати здатні зберігати терабайти інформації та виконувати завдання штучного інтелекту безпосередньо в космосі.

NASA достроково повертає 4 астронавтів з МКС через медичні проблеми09.01.26, 09:49 • 7582 перегляди

Ключовою особливістю супутників є використання лазерів для передачі даних. За словами розробників, це дозволяє досягти швидкості зв'язку, яка значно перевищує застарілі технології минулих поколінь. Мережа використовуватиметься для спостереження за Землею, потреб оборони та забезпечення зв'язку в режимі реального часу.

Комерціалізація космосу та державна підтримка

Запуск відбувся на тлі зростання оборонних видатків Канади, яка виділила 81,8 млрд канадських доларів на посилення безпеки протягом наступних п’яти років. Уряд країни також інвестує 183 млн канадських доларів у розвиток власних космічних запусків.

Повернення до Місяця: NASA виводить мегаракету Artemis 2 на фінальний старт11.01.26, 06:00 • 13223 перегляди

Компанія Kepler активно співпрацює з державними структурами:

  • У жовтні 2024 року стартап було обрано Європейським космічним агентством (ESA) для розвитку оптичної лазерної мережі.
    • У грудні Канадське космічне агентство уклало з фірмою контракт на дослідження систем спостереження за Землею наступного покоління.

      Міна Мітрі підкреслила, що ера домінування гігантських державних організацій у космосі минає, поступаючись місцем динамічним комерційним компаніям. Наразі Kepler планує залучення нового капіталу для подальшого розширення мережі, а наступний запуск ще 10 супутників заплановано на 2028 рік. 

      На МКС сталася надзвичайна ситуація: NASA може достроково повернути екіпаж на Землі08.01.26, 15:50 • 19921 перегляд

      Степан Гафтко

