Космічний прорив: канадський стартап Kepler вивів на орбіту 10 супутників для оптичного зв’язку

Канадська компанія Kepler Communications Inc. успішно запустила 10 нових супутників на низьку навколоземну орбіту. Запуск відбувся рано вранці у неділю, 11 січня допомогою ракети SpaceX Falcon 9 із бази Космічних сил Ванденберг у Каліфорнії. Цей крок став частиною стратегії стартапу зі створення глобальної мережі високошвидкісних телекомунікаційних послуг. Про це пише УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Нові супутники Kepler вагою близько 300 кг кожен виконуватимуть роль "орбітальних центрів обробки даних". Головний виконавчий директор компанії Міна Мітрі зазначила, що апарати здатні зберігати терабайти інформації та виконувати завдання штучного інтелекту безпосередньо в космосі.

Ключовою особливістю супутників є використання лазерів для передачі даних. За словами розробників, це дозволяє досягти швидкості зв'язку, яка значно перевищує застарілі технології минулих поколінь. Мережа використовуватиметься для спостереження за Землею, потреб оборони та забезпечення зв'язку в режимі реального часу.

Комерціалізація космосу та державна підтримка

Запуск відбувся на тлі зростання оборонних видатків Канади, яка виділила 81,8 млрд канадських доларів на посилення безпеки протягом наступних п’яти років. Уряд країни також інвестує 183 млн канадських доларів у розвиток власних космічних запусків.

Компанія Kepler активно співпрацює з державними структурами:

У жовтні 2024 року стартап було обрано Європейським космічним агентством (ESA) для розвитку оптичної лазерної мережі.

У грудні Канадське космічне агентство уклало з фірмою контракт на дослідження систем спостереження за Землею наступного покоління.

Міна Мітрі підкреслила, що ера домінування гігантських державних організацій у космосі минає, поступаючись місцем динамічним комерційним компаніям. Наразі Kepler планує залучення нового капіталу для подальшого розширення мережі, а наступний запуск ще 10 супутників заплановано на 2028 рік.

