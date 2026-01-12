Космический прорыв: канадский стартап Kepler вывел на орбиту 10 спутников для оптической связи

Канадская компания Kepler Communications Inc. успешно запустила 10 новых спутников на низкую околоземную орбиту. Запуск состоялся рано утром в воскресенье, 11 января, с помощью ракеты SpaceX Falcon 9 с базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии. Этот шаг стал частью стратегии стартапа по созданию глобальной сети высокоскоростных телекоммуникационных услуг. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Новые спутники Kepler весом около 300 кг каждый будут выполнять роль "орбитальных центров обработки данных". Главный исполнительный директор компании Мина Митри отметила, что аппараты способны хранить терабайты информации и выполнять задачи искусственного интеллекта непосредственно в космосе.

Ключевой особенностью спутников является использование лазеров для передачи данных. По словам разработчиков, это позволяет достичь скорости связи, которая значительно превышает устаревшие технологии прошлых поколений. Сеть будет использоваться для наблюдения за Землей, нужд обороны и обеспечения связи в режиме реального времени.

Коммерциализация космоса и государственная поддержка

Запуск состоялся на фоне роста оборонных расходов Канады, которая выделила 81,8 млрд канадских долларов на усиление безопасности в течение следующих пяти лет. Правительство страны также инвестирует 183 млн канадских долларов в развитие собственных космических запусков.

Компания Kepler активно сотрудничает с государственными структурами:

В октябре 2024 года стартап был выбран Европейским космическим агентством (ESA) для развития оптической лазерной сети.

В декабре Канадское космическое агентство заключило с фирмой контракт на исследование систем наблюдения за Землей следующего поколения.

Мина Митри подчеркнула, что эра доминирования гигантских государственных организаций в космосе проходит, уступая место динамичным коммерческим компаниям. Сейчас Kepler планирует привлечение нового капитала для дальнейшего расширения сети, а следующий запуск еще 10 спутников запланирован на 2028 год.

