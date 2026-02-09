Маск розкрив плани SpaceX щодо будівництва міста на Місяці

Аерокосмічна компанія SpaceX зосереджується на будівництві міста на Місяці, повідомив генеральний директор (CEO) компанії Ілон Маск у X, пише УНН.

Для тих, хто не знає, SpaceX вже переключила свою увагу на будівництво міста, що саморозвивається, на Місяці, оскільки це потенційно можливо менш ніж за 10 років, у той час як на Марс знадобиться понад 20 років - написав Маск.

Місія SpaceX, зазначив очільник компанії, "залишається незмінною: поширити свідомість і життя, яке ми його знаємо, на зірки".

"Подорож на Марс можлива тоді, коли планети вирівнюються кожні 26 місяців (час польоту - шість місяців), тоді як на Місяць ми можемо вирушати кожні 10 днів (час польоту - два дні). Це означає, що ми можемо набагато швидше завершити будівництво міста на Місяці, ніж міста на Марсі", - зазначив Маск.

Тим не менш, з його слів, "SpaceX також прагнутиме побудувати місто на Марсі і почне це робити приблизно через 5-7 років". "Але першорядним завданням є забезпечення майбутньої цивілізації, а Місяць - швидший шлях", - вказав він.

SpaceX планує запустити мільйон супутників для ШІ-центрів обробки даних