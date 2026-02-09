$43.140.00
8 лютого, 19:59 • 11796 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 26367 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 29770 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 29845 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 30215 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 24192 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 16453 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 12846 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
7 лютого, 20:45 • 25040 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13 • 39571 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Маск розкрив плани SpaceX щодо будівництва міста на Місяці

Київ • УНН

 • 142 перегляди

Ілон Маск заявив, що SpaceX зосередилася на будівництві міста на Місяці, оскільки це можливо менш ніж за 10 років. Місія компанії – поширити життя на зірки.

Маск розкрив плани SpaceX щодо будівництва міста на Місяці

Аерокосмічна компанія SpaceX зосереджується на будівництві міста на Місяці, повідомив генеральний директор (CEO) компанії Ілон Маск у X, пише УНН

Для тих, хто не знає, SpaceX вже переключила свою увагу на будівництво міста, що саморозвивається, на Місяці, оскільки це потенційно можливо менш ніж за 10 років, у той час як на Марс знадобиться понад 20 років

- написав Маск.

Місія SpaceX, зазначив очільник компанії, "залишається незмінною: поширити свідомість і життя, яке ми його знаємо, на зірки".

"Подорож на Марс можлива тоді, коли планети вирівнюються кожні 26 місяців (час польоту - шість місяців), тоді як на Місяць ми можемо вирушати кожні 10 днів (час польоту - два дні). Це означає, що ми можемо набагато швидше завершити будівництво міста на Місяці, ніж міста на Марсі", - зазначив Маск.

Тим не менш, з його слів, "SpaceX також прагнутиме побудувати місто на Марсі і почне це робити приблизно через 5-7 років". "Але першорядним завданням є забезпечення майбутньої цивілізації, а Місяць - швидший шлях", - вказав він.

SpaceX планує запустити мільйон супутників для ШІ-центрів обробки даних01.02.26, 04:04 • 6103 перегляди

Юлія Шрамко

Новини СвітуТехнології
Місяць
SpaceX
Марс
Ілон Маск