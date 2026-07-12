БПЛА вместо ракет: украинские Deep Strike-дроны выполняют задачи, которые ранее возлагались исключительно на ракетное вооружение – Стерненко

$44.5250.88
ukenru
11 июля, 17:44 • 24090 просмотра
Зеленский раскрыл первые результаты проверки по взрыву на складах в Вишневом: руководители двух ГП действовали вопреки закону и решению Ставки
11 июля, 14:25 • 69674 просмотра
Украина и россия атаковали порты друг друга, цены на пшеницу выросли - Bloomberg
11 июля, 12:16 • 60007 просмотра
Нападение на военных ТЦК во Львове — ещё троих участников отправили под стражуPhoto
11 июля, 10:53 • 61513 просмотра
Украина отрезает Крым с суши, моря и воздуха - The Telegraph
11 июля, 09:30 • 66093 просмотра
За ночь военные поразили еще 21 российский танкер в Азовском мореVideo
11 июля, 08:13 • 37258 просмотра
В Киеве уже 11 пострадавших от обстрела рф - ЗеленскийPhotoVideo
11 июля, 06:41 • 30462 просмотра
рф приостановила судоходство по Азово-Донскому каналу после атак Украины - Reuters
11 июля, 05:03 • 26081 просмотра
Атака на Киев: 10 пострадавших, среди них ребенок, пожары в трех районахVideo
11 июля, 01:01 • 28093 просмотра
Враг атаковал Киев ракетами: в Днепровском районе повреждено нежилое здание
10 июля, 23:26 • 32362 просмотра
Иран восстанавливает ядерные объекты после ударов США - CNNVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
3.2м/с
55%
746мм
Популярные новости
Иран заявил о закрытии Ормузского пролива и пригрозил, что не пропустит ни одно судно11 июля, 23:32 • 10309 просмотра
Более 4300 человек погибли в результате землетрясения в Венесуэле12 июля, 00:56 • 22153 просмотра
Ле Пен набирает до 35,5% поддержки после решения суда относительно ее участия в выборах12 июля, 01:16 • 3720 просмотра
Моди укрепляет союзников в Индо-Тихоокеанском регионе на фоне усиления Китая12 июля, 01:55 • 6336 просмотра
Умер сенатор США Линдси ГрэмVideo06:23 • 25794 просмотра
публикации
Куда пойти на выходных 11-12 июля в КиевеPhoto10 июля, 16:49 • 67152 просмотра
Экспорт оборонной продукции открыли: эксперт считает, что ключевые барьеры остались10 июля, 15:05 • 67435 просмотра
Что делать, чтобы не садилась батарея в телефоне: простые способы продлить её ресурс 10 июля, 14:45 • 59358 просмотра
Несмотря на семь месяцев процессуальных маневров, дело о медицинской халатности врачей Odrex перешло к рассмотрению по существу10 июля, 10:27 • 75873 просмотра
Как очистить чайник от накипи: эффективные способы для домаPhoto9 июля, 15:23 • 98432 просмотра
Актуальные люди
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Англия
Сумы
Волчанск
Купянск
Славянск
Реклама
УНН Lite
Spotify обновил Release Radar для улучшения музыкальных рекомендаций11 июля, 20:10 • 30400 просмотра
Как ухаживать за петуниями, чтобы они цвели все лето: полив, подкормка, обрезка и защитаPhoto11 июля, 05:25 • 61248 просмотра
Какие продукты стоит покупать летом10 июля, 13:30 • 65651 просмотра
Льняное масло: польза, вред, противопоказания10 июля, 12:50 • 61934 просмотра
Шлем Сенны с победных гонок Формулы-1 продан за $670 000Photo9 июля, 05:37 • 135813 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

БПЛА вместо ракет: украинские Deep Strike-дроны выполняют задачи, которые ранее возлагались исключительно на ракетное вооружение – Стерненко

Киев • УНН

 • 1586 просмотра

Украинские беспилотники FP-1 класса Deep Strike поражают цели на расстоянии более 3 тыс. км, что превышает возможности ракет Storm Shadow. Стоимость одного дрона в десятки раз меньше ракеты, что позволяет массово производить их для системного разрушения российской логистики.

БПЛА вместо ракет: украинские Deep Strike-дроны выполняют задачи, которые ранее возлагались исключительно на ракетное вооружение – Стерненко

Украинские ударные беспилотники FP-1 класса Deep Strike, производства компании Fire Point, по своим характеристикам превзошли некоторые крылатые ракеты, в частности британские Storm Shadow. Они способны поражать цели на расстоянии более 3 тыс. км, нести боевую часть, сопоставимую с ракетной, но при этом стоят в десятки раз дешевле. Об этом заявил советник министра обороны Украины Сергей Стерненко, пишет УНН.

"Беспилотники, которые сегодня изготавливают украинские компании, в частности уровня Middle Strike и Deep Strike, во многом заменили нам ракетное вооружение. Да и не все ракеты могут лететь на 3 000 км (…) Если говорить о сегменте Middle Strike, то там сейчас представлены такие беспилотники (…) там есть дроны, которые могут иметь боевую часть до 200 кг", - отметил Стерненко в интервью "Суспільне Новини".

В качестве примера он привел удар по омскому нефтеперерабатывающему заводу в Сибири, который находится на расстоянии более 2,5 тыс. км. Украинские военные поразили его с помощью модернизированных ударных дронов FP-1.

После этого удара Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что теперь нет ни одного российского НПЗ, до которого бы не добралось украинское оружие. По его словам, россия потеряла территориальное преимущество - глубокий тыл.

Стерненко добавил, что экономика современной войны все больше работает в пользу беспилотных систем. Стерненко привел пример британско-французской ракеты Storm Shadow, стоимость которой составляет около 2,5 млн долларов.

"Если взять математику войны, то ракета, ну, например, Storm Shadow с максимальной дальностью 500 км, если я не ошибаюсь, то она стоит от 2,5 млн долларов за единицу. Украинские Deep Strike дроны стоят (…) за стоимость одной ракеты можно приобрести 30-50 дронов, в зависимости от стоимости единицы", – отметил советник министра обороны.

По его словам, именно массовое производство дешевых беспилотников стало одним из ключевых факторов, который позволил Украине системно разрушать российскую логистику.

"То применение украинских беспилотников, которое мы сегодня наблюдаем, позволяет нам осуществлять уникальные операции, в частности по перерезанию российской логистики за счет дешевого массового производства, то есть дешевой компонентной базы, массовости производства, доступности систем связи. Мы имеем большое количество беспилотников, которыми можно управлять, в том числе, в режиме реального времени и наносить удары не только по стационарным объектам, но и по объектам движущимся, что позволяет эффективно работать против логистики противника, поражая логистический транспорт", – пояснил Стерненко.

При этом возможности современных украинских ударных дронов уже приблизились к ракетному вооружению не только по дальности, но и по мощности боевой части.

"Есть дроны, которые могут иметь боевую часть до 200 кг. 200 кг – это боевая часть, сопоставимая с боевой частью ракеты. Этими беспилотниками мы сегодня разрушаем на временно оккупированных территориях мосты", – добавил Стерненко.

Например, в июне военные с помощью в том числе ударных беспилотников FP-2, способных нести 200 кг взрывчатки на расстояние 350 км, поразили ключевые крымские мосты. Президент Владимир Зеленский заявил, что операция по Крыму просчитана и не позволяет россии затягивать войну.  

Советник министра обороны Сергей Стерненко считает, что именно развитие БПЛА позволило Украине компенсировать преимущество россии в традиционных видах вооружения.

"Дроны стали нашим асимметричным ответом перед кратно более сильным противником, который имел преимущество во всех классических средствах и силах, начиная полномасштабное вторжение. Но благодаря асимметричным ответам и технологичности, а также работе с большими данными, мы сегодня во многом держим паритет с этим очень сильным противником", – отметил он.

Это лето будет самым тяжелым для рф из-за роста интенсивности ударов украинскими дальнобойными дронами и ракетами Flamingo - Стерненко11.07.26, 22:23 • 3322 просмотра

Лилия Подоляк

Война в УкраинеТехнологии