БПЛА вместо ракет: украинские Deep Strike-дроны выполняют задачи, которые ранее возлагались исключительно на ракетное вооружение – Стерненко

Украинские ударные беспилотники FP-1 класса Deep Strike, производства компании Fire Point, по своим характеристикам превзошли некоторые крылатые ракеты, в частности британские Storm Shadow. Они способны поражать цели на расстоянии более 3 тыс. км, нести боевую часть, сопоставимую с ракетной, но при этом стоят в десятки раз дешевле. Об этом заявил советник министра обороны Украины Сергей Стерненко, пишет УНН.

"Беспилотники, которые сегодня изготавливают украинские компании, в частности уровня Middle Strike и Deep Strike, во многом заменили нам ракетное вооружение. Да и не все ракеты могут лететь на 3 000 км (…) Если говорить о сегменте Middle Strike, то там сейчас представлены такие беспилотники (…) там есть дроны, которые могут иметь боевую часть до 200 кг", - отметил Стерненко в интервью "Суспільне Новини".

В качестве примера он привел удар по омскому нефтеперерабатывающему заводу в Сибири, который находится на расстоянии более 2,5 тыс. км. Украинские военные поразили его с помощью модернизированных ударных дронов FP-1.

После этого удара Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что теперь нет ни одного российского НПЗ, до которого бы не добралось украинское оружие. По его словам, россия потеряла территориальное преимущество - глубокий тыл.

Стерненко добавил, что экономика современной войны все больше работает в пользу беспилотных систем. Стерненко привел пример британско-французской ракеты Storm Shadow, стоимость которой составляет около 2,5 млн долларов.

"Если взять математику войны, то ракета, ну, например, Storm Shadow с максимальной дальностью 500 км, если я не ошибаюсь, то она стоит от 2,5 млн долларов за единицу. Украинские Deep Strike дроны стоят (…) за стоимость одной ракеты можно приобрести 30-50 дронов, в зависимости от стоимости единицы", – отметил советник министра обороны.

По его словам, именно массовое производство дешевых беспилотников стало одним из ключевых факторов, который позволил Украине системно разрушать российскую логистику.

"То применение украинских беспилотников, которое мы сегодня наблюдаем, позволяет нам осуществлять уникальные операции, в частности по перерезанию российской логистики за счет дешевого массового производства, то есть дешевой компонентной базы, массовости производства, доступности систем связи. Мы имеем большое количество беспилотников, которыми можно управлять, в том числе, в режиме реального времени и наносить удары не только по стационарным объектам, но и по объектам движущимся, что позволяет эффективно работать против логистики противника, поражая логистический транспорт", – пояснил Стерненко.

При этом возможности современных украинских ударных дронов уже приблизились к ракетному вооружению не только по дальности, но и по мощности боевой части.

"Есть дроны, которые могут иметь боевую часть до 200 кг. 200 кг – это боевая часть, сопоставимая с боевой частью ракеты. Этими беспилотниками мы сегодня разрушаем на временно оккупированных территориях мосты", – добавил Стерненко.

Например, в июне военные с помощью в том числе ударных беспилотников FP-2, способных нести 200 кг взрывчатки на расстояние 350 км, поразили ключевые крымские мосты. Президент Владимир Зеленский заявил, что операция по Крыму просчитана и не позволяет россии затягивать войну.

Советник министра обороны Сергей Стерненко считает, что именно развитие БПЛА позволило Украине компенсировать преимущество россии в традиционных видах вооружения.

"Дроны стали нашим асимметричным ответом перед кратно более сильным противником, который имел преимущество во всех классических средствах и силах, начиная полномасштабное вторжение. Но благодаря асимметричным ответам и технологичности, а также работе с большими данными, мы сегодня во многом держим паритет с этим очень сильным противником", – отметил он.

Это лето будет самым тяжелым для рф из-за роста интенсивности ударов украинскими дальнобойными дронами и ракетами Flamingo - Стерненко