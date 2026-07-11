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Это лето будет самым тяжелым для рф из-за роста интенсивности ударов украинскими дальнобойными дронами и ракетами Flamingo - Стерненко

Киев • УНН

 • 706 просмотра

Советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что это лето станет самым тяжелым для рф из-за роста интенсивности ударов. Украина поражает цели, в частности НПЗ в Омске и заводы в Татарстане.

Это лето будет самым тяжелым для рф из-за роста интенсивности ударов украинскими дальнобойными дронами и ракетами Flamingo - Стерненко

Украина с беспрецедентным темпом наносит удары вглубь россии с помощью дальнобойных дронов и ракет Flamingo производства украинской компании Fire Point. Интенсивность поражений будет расти, и это лето станет худшим для россии. Об этом заявил советник министра обороны Украины Сергей Стерненко, пишет УНН.

"Действительно, я твердо убежден, что это лето будет, я говорю будет, потому что еще много событий впереди, мне так кажется, худшим для российской федерации за все время российско-украинской войны. Потому что та интенсивность воздушных ударов, то количество беспилотников, которые мы запускаем ежедневно, а в дополнение к этому начали запускать ракеты собственного производства.

И тот темп, с которым это происходит, он беспрецедентен, и есть тенденция к росту", – отметил Стерненко в интервью "Суспільне новини".

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что теперь нет ни одного российского НПЗ, до которого бы не добралось украинское оружие. В качестве примера Глава государства привел поражение модернизированными дронами FP-1 производства украинской компании Fire Point НПЗ в Омске в Сибири на расстоянии почти 2,5 тысячи км. По его словам, россия потеряла территориальное преимущество - глубокий тыл.

Среди наиболее важных целей также – антинский нефтеперерабатывающий завод в тюменской области, московский НПЗ, два крупнейших завода "Башнефти" в уфе, оренбургский газоперерабатывающий завод, а также нефтеперерабатывающие комплексы "ТАНЕКО" и "ТАИФ-НК" в татарстане.

Был также поражен завод "Титан-Барикады" в волгограде, где производят артиллерийские системы, пусковые установки и компоненты для ракетных комплексов. Позже СБУ поразила нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в кстово (нижегородская обл.), который является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий рф.

Большинство ударов украинские военные нанесли ударными дальнобойными дронами FP-1 и ракетами Flamingo производства Fire Point.

Советник министра обороны Сергей Стерненко также выразил надежду, что Украина будет иметь еще больше беспилотных и ракетных возможностей, чтобы атаковать россию и отвечать на ее атаки по территории Украины.

Лилия Подоляк

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