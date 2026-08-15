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Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 47

Киев • УНН

 • 138 просмотра

Землетрясение магнитудой 7,7 на острове Флорес унесло жизни 47 человек, повреждено более 150 домов. Спасатели продолжают поиски, число жертв может возрасти.

Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 47

Число погибших в результате землетрясения магнитудой 7,7 на острове Флорес в Индонезии возросло до 47. Об этом сообщило Национальное агентство Индонезии по ликвидации последствий стихийных бедствий, передает BBC, пишет УНН.

Подробности

Землетрясение произошло утром 15 августа на глубине около 15 км. После основного толчка в регионе зафиксировали десятки афтершоков, в том числе один магнитудой 6,1. Спасатели продолжают поисковые работы, поэтому число жертв может возрасти.

По данным местных властей, более 150 домов получили серьезные повреждения. Также пострадали общественные объекты и инфраструктура, в частности порт в Маумере.

Жители массово эвакуировались

После землетрясения власти объявили предупреждение о цунами, из-за чего около 2000 человек эвакуировались или самостоятельно покинули опасные районы. Примерно через три часа предупреждение отменили, поскольку значительного повышения уровня моря не зафиксировали.

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Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщило, что провинция Мангарай стала одной из наиболее пострадавших. Там зафиксировали 24 смерти, в том числе 17 в Восточном Мангарае, три в Сикке и как минимум по одному случаю в Нгаде, Энде и Западном Мангарае.

Позже землетрясение магнитудой 6,4 также произошло на Северной Суматре. Его очаг залегал на глубине 163 км.

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Степан Гафтко

Новости Мира
Эвакуация
Индонезия