Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 47

Число погибших в результате землетрясения магнитудой 7,7 на острове Флорес в Индонезии возросло до 47. Об этом сообщило Национальное агентство Индонезии по ликвидации последствий стихийных бедствий, передает BBC, пишет УНН.

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Землетрясение произошло утром 15 августа на глубине около 15 км. После основного толчка в регионе зафиксировали десятки афтершоков, в том числе один магнитудой 6,1. Спасатели продолжают поисковые работы, поэтому число жертв может возрасти.

По данным местных властей, более 150 домов получили серьезные повреждения. Также пострадали общественные объекты и инфраструктура, в частности порт в Маумере.

Жители массово эвакуировались

После землетрясения власти объявили предупреждение о цунами, из-за чего около 2000 человек эвакуировались или самостоятельно покинули опасные районы. Примерно через три часа предупреждение отменили, поскольку значительного повышения уровня моря не зафиксировали.

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Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщило, что провинция Мангарай стала одной из наиболее пострадавших. Там зафиксировали 24 смерти, в том числе 17 в Восточном Мангарае, три в Сикке и как минимум по одному случаю в Нгаде, Энде и Западном Мангарае.

Позже землетрясение магнитудой 6,4 также произошло на Северной Суматре. Его очаг залегал на глубине 163 км.

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