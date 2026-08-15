ЕС готов направить спутниковую систему Copernicus для помощи Индонезии после землетрясения
Киев • УНН
Европейский союз предложил Индонезии использовать спутниковую систему Copernicus для картографирования и поисково-спасательных операций после землетрясения магнитудой 7,7. В результате стихийного бедствия, произошедшего 15 августа у острова Флорес, погибли по меньшей мере 38 человек.
Европейский союз готов предоставить Индонезии спутниковые данные и картографические возможности системы Copernicus для поддержки поисково-спасательных операций после землетрясения магнитудой 7,7. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Politico, пишет УНН.
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По словам фон дер Ляйен, ЕС готов использовать возможности Copernicus для помощи спасателям, работающим в районах, пострадавших от стихийного бедствия. Система спутникового наблюдения может предоставлять данные для картографирования территорий, оценки масштабов разрушений и организации поисковых операций.
Индонезия, мы с тобой
Copernicus — это европейская система наблюдения за Землёй, которая использует спутниковые и другие данные для мониторинга природных катастроф и чрезвычайных ситуаций. Её информация может помогать спасательным службам определять наиболее пострадавшие районы и оценивать изменения на местности.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло 15 августа возле острова Флорес в Индонезии. По данным индонезийских властей, в результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере 38 человек, спасательные работы продолжаются.
Европейская комиссия уже использовала Copernicus для помощи пострадавшим от стихийных бедствий. В частности, на этой неделе ЕС выделил 2,1 млн евро Колумбии после землетрясения магнитудой 7,4 и привлёк систему спутникового мониторинга для оценки последствий катастрофы.
Число погибших из-за мощного землетрясения в Индонезии возросло до 38 человек15.08.26, 15:38 • 1844 просмотра