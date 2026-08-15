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ЕС готов направить спутниковую систему Copernicus для помощи Индонезии после землетрясения

Киев • УНН

 • 966 просмотра

Европейский союз предложил Индонезии использовать спутниковую систему Copernicus для картографирования и поисково-спасательных операций после землетрясения магнитудой 7,7. В результате стихийного бедствия, произошедшего 15 августа у острова Флорес, погибли по меньшей мере 38 человек.

ЕС готов направить спутниковую систему Copernicus для помощи Индонезии после землетрясения
Фото иллюстративное

Европейский союз готов предоставить Индонезии спутниковые данные и картографические возможности системы Copernicus для поддержки поисково-спасательных операций после землетрясения магнитудой 7,7. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Politico, пишет УНН.

Подробности

По словам фон дер Ляйен, ЕС готов использовать возможности Copernicus для помощи спасателям, работающим в районах, пострадавших от стихийного бедствия. Система спутникового наблюдения может предоставлять данные для картографирования территорий, оценки масштабов разрушений и организации поисковых операций.

Индонезия, мы с тобой

- заявила президент Европейской комиссии.

Copernicus — это европейская система наблюдения за Землёй, которая использует спутниковые и другие данные для мониторинга природных катастроф и чрезвычайных ситуаций. Её информация может помогать спасательным службам определять наиболее пострадавшие районы и оценивать изменения на местности.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло 15 августа возле острова Флорес в Индонезии. По данным индонезийских властей, в результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере 38 человек, спасательные работы продолжаются.

Европейская комиссия уже использовала Copernicus для помощи пострадавшим от стихийных бедствий. В частности, на этой неделе ЕС выделил 2,1 млн евро Колумбии после землетрясения магнитудой 7,4 и привлёк систему спутникового мониторинга для оценки последствий катастрофы.

Число погибших из-за мощного землетрясения в Индонезии возросло до 38 человек15.08.26, 15:38 • 1844 просмотра

Степан Гафтко

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