ЄС готовий направити супутникову систему Copernicus для допомоги Індонезії після землетрусу
Київ • УНН
Європейський Союз запропонував Індонезії використати супутникову систему Copernicus для картографування та пошуково-рятувальних операцій після землетрусу магнітудою 7,7. Внаслідок стихії, що сталася 15 серпня біля острова Флорес, загинули щонайменше 38 людей.
Європейський Союз готовий надати Індонезії супутникові дані та картографічні можливості системи Copernicus для підтримки пошуково-рятувальних операцій після землетрусу магнітудою 7,7. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Politico, пише УНН.
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За словами фон дер Ляєн, ЄС готовий використати можливості Copernicus для допомоги рятувальникам, які працюють у районах, постраждалих від стихії. Система супутникового спостереження може надавати дані для картографування територій, оцінки масштабів руйнувань та організації пошукових операцій.
Індонезіє, ми з тобою
Copernicus є європейською системою спостереження за Землею, яка використовує супутникові та інші дані для моніторингу природних катастроф і надзвичайних ситуацій. Її інформація може допомагати рятувальним службам визначати найбільш постраждалі райони та оцінювати зміни на місцевості.
Землетрус магнітудою 7,7 стався 15 серпня біля острова Флорес в Індонезії. За даними індонезійської влади, внаслідок стихії загинули щонайменше 38 людей, рятувальні роботи тривають.
Європейська комісія вже використовувала Copernicus для допомоги постраждалим від стихійних лих. Зокрема, цього тижня ЄС виділив 2,1 млн євро Колумбії після землетрусу магнітудою 7,4 та залучив систему супутникового моніторингу для оцінки наслідків катастрофи.
Кількість загиблих через потужний землетрус в Індонезії зросла до 38 людей15.08.26, 15:38 • 1712 переглядiв