Отводы, переносы и 45 операций вопреки запрету – чем запомнилось дело врачей Odrex

Уже 25 июня в Киевском районном суде Одессы должно состояться очередное заседание по делу врачей клиники Odrex Виталия Русакова и Марины Белоцерковской, которых обвиняют в ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей медицинским работником, что, по версии следствия, могло привести к смерти бизнесмена Аднана Кивана. Несмотря на то, что дело слушают уже более полугода, оно фактически вернулось к началу. Почему это произошло и какие риски это создает для всего уголовного производства, читайте в материале УНН.

Сначала дело рассматривалось в Приморском районном суде Одессы. Однако после серии ходатайств стороны защиты дело передали в Киевский районный суд. Вместе со сменой суда изменился и состав судей, а значит, в соответствии с требованиями УПК, рассмотрение пришлось начинать заново.

Виталий Русаков

Впрочем, и после передачи дела в новый суд слушания не смогли перейти к рассмотрению по существу. Подготовительные заседания неоднократно переносились из-за неявки защитников обвиняемых. Причиной переносов были длительные больничные адвокатов.

Могут ли украинские пациенты защитить свои права в случае медицинской ошибки?

Юристы, с которыми общался УНН, обращают внимание, что многочисленные отводы, переносы заседаний, смена суда и другие процессуальные действия могут приводить к затягиванию рассмотрения дела. По словам экспертов, в уголовных производствах с относительно небольшими сроками давности такая тактика часто используется стороной защиты, чтобы закрыть дело без приговора.

На этом фоне дополнительное внимание привлекло поведение одного из обвиняемых врачей – хирурга Виталия Русакова. Недавно он публично заявил, что вернулся к медицинской практике и с апреля 2026 года провел более 45 операций в стенах клиники Odrex.

Не остановила скандального врача даже судебный запрет. Несмотря на отстранение от должностей врача-хирурга, врача-эндоскописта и заведующего хирургическим отделением, он публично признал, что продолжил оперировать в Odrex. Свои действия врач объясняет тем, что постановление распространялось на ООО "Дом медицины", тогда как ныне он работает через ООО "Медицинский дом "Одрекс". Однако для пациентов, коллег и свидетелей в уголовном производстве разница между этими юридическими лицами вряд ли заметна: клиника, персонал и операционные остались теми же.

Врач Odrex, которого судят за медицинскую халатность, призвал декриминализировать врачебные ошибки

Именно на это обстоятельство обращала внимание сторона обвинения. Во время одного из заседаний прокурор заявил, что возвращение Русакова к работе создает риск его контакта с работниками клиники, которые могут быть свидетелями в уголовном производстве.

Еще одной яркой линией в этом деле стал публичный конфликт между Русаковым и прокурором. В последние месяцы обвиняемый врач активно ведет страницы в соцсетях, где регулярно комментирует ход резонансного судебного процесса, и, как считают эксперты, может хайповать на смерти своего выдающегося пациента.

В новом влоге Русаков заявил, что действия прокурора якобы являются "целенаправленным преследованием", а сам уголовный процесс назвал попыткой наказать его еще до приговора суда. В то же время доказательств, которые могли бы подтвердить эти обвинения, скандальный врач не привел.

Кроме того, в своих многочисленных публикациях и влогах врач Odrex критикует судей и отдельные процессуальные действия по делу. Оценку его словам, как и всем доказательствам по делу, должен дать исключительно суд.

Именно суду предстоит установить, была ли смерть Аднана Кивана следствием ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками клиники Odrex, как на это указывают сторона обвинения и выводы судебно-медицинских экспертиз.

Напомним

Бизнесмен и меценат Аднан Киван проходил лечение в клинике Odrex и умер в медучреждении. Врачей Виталия Русакова и Марину Белоцерковскую, которые отвечали за его лечение, обвиняют по ч. 1 ст. 140 УК Украины – ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником.

Как ранее сообщал УНН, хирург Виталий Русаков после операции, вероятно, не назначил пациенту антибиотики, что способствовало развитию у него сепсиса. Кроме того, врачи вовремя не отреагировали на инфекцию, а наоборот, в день смерти пациента уверяли его родных, что сепсиса у него нет. Позже Русаков пытался убедить суд, что не был врачом Аднана Кивана.

Два пациента — две трагедии, один врач: что известно об онкологе Марине Белоцерковской, которую судят по делу о медицинской халатности