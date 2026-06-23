$44.910.0051.410.05
ukenru
09:04 • 1088 просмотра
Отводы, переносы и 45 операций вопреки запрету – чем запомнилось дело врачей Odrex
08:40 • 1464 просмотра
НБУ требует снять Смилянского с должности гендиректора Укрпочты
06:57 • 8286 просмотра
Всемирный банк одобрил новое финансирование для Украины на $3,39 млрд
Эксклюзив
22 июня, 18:02 • 25421 просмотра
Больше не "страна-бензоколонка" - рф начала импортировать топливо и летит в пропасть
Эксклюзив
22 июня, 15:48 • 74533 просмотра
Сезонные овощи и фрукты: что подешевело, а что подорожало в магазинах и на рынкахPhoto
22 июня, 14:01 • 50655 просмотра
Зеленский утвердил увеличение бюджета на оборону после кредита от ЕС
Эксклюзив
22 июня, 12:51 • 51870 просмотра
Продолжит ли Лондон поддерживать Украину после отставки Стармера - политолог объяснил, что происходит в Британии
Эксклюзив
22 июня, 12:42 • 47206 просмотра
Оперировал в Odrex вопреки судебному запрету – как PR обвиняемого во врачебной халатности врача работает против него
Эксклюзив
22 июня, 12:03 • 35766 просмотра
От Крыма до Москвы: как украинские удары меняют логику войны и усиливают переговорные позиции КиеваPhoto
Эксклюзив
22 июня, 10:08 • 63258 просмотра
Неделя больших возможностей - астролог подсказала, когда лучше принимать важные решения
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+27°
3.1м/с
51%
749мм
Популярные новости
Что празднуют 23 июня в Украине и мире23 июня, 03:00 • 8326 просмотра
Главный переговорщик Ирана заявил, что Ормузский пролив будет находиться под управлением Тегерана23 июня, 03:16 • 10769 просмотра
Бои уже идут внутри Константиновки, россияне наращивают присутствие в городе – BBC03:43 • 18039 просмотра
После ночной атаки в Крыму и порту "Кавказ" зафиксировали несколько очагов пожара04:00 • 12688 просмотра
ГУР снова ударило по логистике оккупантов на пути в Крым - показало, как "минусуют" грузовики рфVideo08:21 • 8038 просмотра
публикации
Крым как военная база: почему Украина бьет по путям снабжения22 июня, 19:28 • 30019 просмотра
Сезонные овощи и фрукты: что подешевело, а что подорожало в магазинах и на рынкахPhoto
Эксклюзив
22 июня, 15:48 • 74534 просмотра
Неделя больших возможностей - астролог подсказала, когда лучше принимать важные решения
Эксклюзив
22 июня, 10:08 • 63258 просмотра
Комитет Рады раскритиковал отчет БЭБ: депутаты указали на манипуляции, ошибки и отсутствие результатов22 июня, 09:33 • 50363 просмотра
Эмоциональный интеллект: что это такое и как его развитьPhoto22 июня, 08:20 • 49709 просмотра
Актуальные люди
Кир Стармер
Роберта Метсола
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Актуальные места
Великобритания
Финляндия
Дания
Трасса Киев-Одесса
Мост Патона (Киев)
Реклама
УНН Lite
"История игрушек 5" собрала 160 миллионов долларов и установила рекорд года21 июня, 18:17 • 41898 просмотра
Принц Уильям отметил 44-летие и День отца новым фото с дочерью Шарлоттой21 июня, 15:09 • 46295 просмотра
Дуа Липа показала свадебные фото и собрала тысячи поздравлений от поклонников и знаменитостейPhoto20 июня, 14:32 • 64915 просмотра
Принцу Гарри с семьей разрешили жить в королевской резиденции во время визита в Британию20 июня, 06:29 • 68428 просмотра
Британскую актрису обвиняют в попытке контрабанды 320 кг метамфетамина в Австралию19 июня, 08:34 • 84294 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Отводы, переносы и 45 операций вопреки запрету – чем запомнилось дело врачей Odrex

Киев • УНН

 • 1084 просмотра

25 июня Киевский районный суд Одессы продолжит рассмотрение дела врачей Odrex Виталия Русакова и Марины Белоцерковской. Из-за смены суда, отводов и переносов слушаний – дело фактически начали рассматривать заново, а эксперты предупреждают о риске истечения сроков давности.

Отводы, переносы и 45 операций вопреки запрету – чем запомнилось дело врачей Odrex

Уже 25 июня в Киевском районном суде Одессы должно состояться очередное заседание по делу врачей клиники Odrex Виталия Русакова и Марины Белоцерковской, которых обвиняют в ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей медицинским работником, что, по версии следствия, могло привести к смерти бизнесмена Аднана Кивана. Несмотря на то, что дело слушают уже более полугода, оно фактически вернулось к началу. Почему это произошло и какие риски это создает для всего уголовного производства, читайте в материале УНН.

Сначала дело рассматривалось в Приморском районном суде Одессы. Однако после серии ходатайств стороны защиты дело передали в Киевский районный суд. Вместе со сменой суда изменился и состав судей, а значит, в соответствии с требованиями УПК, рассмотрение пришлось начинать заново.

                                                       Виталий Русаков 

Впрочем, и после передачи дела в новый суд слушания не смогли перейти к рассмотрению по существу. Подготовительные заседания неоднократно переносились из-за неявки защитников обвиняемых. Причиной переносов были длительные больничные адвокатов.

Могут ли украинские пациенты защитить свои права в случае медицинской ошибки?26.05.26, 15:00 • 46836 просмотров

Юристы, с которыми общался УНН, обращают внимание, что многочисленные отводы, переносы заседаний, смена суда и другие процессуальные действия могут приводить к затягиванию рассмотрения дела. По словам экспертов, в уголовных производствах с относительно небольшими сроками давности такая тактика часто используется стороной защиты, чтобы закрыть дело без приговора.

На этом фоне дополнительное внимание привлекло поведение одного из обвиняемых врачей – хирурга Виталия Русакова. Недавно он публично заявил, что вернулся к медицинской практике и с апреля 2026 года провел более 45 операций в стенах клиники Odrex.

Не остановила скандального врача даже судебный запрет. Несмотря на отстранение от должностей врача-хирурга, врача-эндоскописта и заведующего хирургическим отделением, он публично признал, что продолжил оперировать в Odrex. Свои действия врач объясняет тем, что постановление распространялось на ООО "Дом медицины", тогда как ныне он работает через ООО "Медицинский дом "Одрекс". Однако для пациентов, коллег и свидетелей в уголовном производстве разница между этими юридическими лицами вряд ли заметна: клиника, персонал и операционные остались теми же.

Врач Odrex, которого судят за медицинскую халатность, призвал декриминализировать врачебные ошибки08.06.26, 12:04 • 44814 просмотров

Именно на это обстоятельство обращала внимание сторона обвинения. Во время одного из заседаний прокурор заявил, что возвращение Русакова к работе создает риск его контакта с работниками клиники, которые могут быть свидетелями в уголовном производстве.

Еще одной яркой линией в этом деле стал публичный конфликт между Русаковым и прокурором. В последние месяцы обвиняемый врач активно ведет страницы в соцсетях, где регулярно комментирует ход резонансного судебного процесса, и, как считают эксперты, может хайповать на смерти своего выдающегося пациента. 

В новом влоге Русаков заявил, что действия прокурора якобы являются "целенаправленным преследованием", а сам уголовный процесс назвал попыткой наказать его еще до приговора суда. В то же время доказательств, которые могли бы подтвердить эти обвинения, скандальный врач не привел.

Кроме того, в своих многочисленных публикациях и влогах врач Odrex критикует судей и отдельные процессуальные действия по делу. Оценку его словам, как и всем доказательствам по делу, должен дать исключительно суд.

Именно суду предстоит установить, была ли смерть Аднана Кивана следствием ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками клиники Odrex, как на это указывают сторона обвинения и выводы судебно-медицинских экспертиз.  

Напомним 

Бизнесмен и меценат Аднан Киван проходил лечение в клинике Odrex и умер в медучреждении. Врачей Виталия Русакова и Марину Белоцерковскую, которые отвечали за его лечение, обвиняют по ч. 1 ст. 140 УК Украины – ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником. 

Как ранее сообщал УНН, хирург Виталий Русаков после операции, вероятно, не назначил пациенту антибиотики, что способствовало развитию у него сепсиса. Кроме того, врачи вовремя не отреагировали на инфекцию, а наоборот, в день смерти пациента уверяли его родных, что сепсиса у него нет. Позже Русаков пытался убедить суд, что не был врачом Аднана Кивана.

Два пациента — две трагедии, один врач: что известно об онкологе Марине Белоцерковской, которую судят по делу о медицинской халатности04.06.26, 14:35 • 57433 просмотра

Юлия Мельник

ОбществоКриминал и ЧП