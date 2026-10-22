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Судебное разбирательство без затягиваний: когда обвиняемый может участвовать в заседании в режиме видеоконференции?

Киев • УНН

 • 20845 просмотра

Обвиняемый может участвовать в судебном заседании даже во время больничного — дистанционно, из дома или медицинского учреждения. Адвокат объяснила, при каких условиях это позволяет УПК Украины.

Судебное разбирательство без затягиваний: когда обвиняемый может участвовать в заседании в режиме видеоконференции?

Нахождение обвиняемого на больничном не всегда является основанием для отложения судебного разбирательства. Украинское законодательство позволяет участвовать в заседаниях дистанционно, даже во время лечения. При каких условиях это возможно и кто принимает соответствующее решение, читайте в материале УНН.

Как объяснила УНН адвокат ЮК "Приходько и партнеры" Анастасия Литвин, Уголовный процессуальный кодекс Украины предусматривает возможность участия обвиняемого в судебном заседании в режиме видеоконференции, в частности по состоянию здоровья.

Наличие больничного не означает автоматической невозможности участвовать в судебном процессе. Суд должен установить, действительно ли заболевание препятствует участию лица в заседании, оценить надлежащий характер медицинских документов и обеспечить баланс между правом обвиняемого на защиту и необходимостью рассмотрения уголовного производства в разумные сроки

— подчеркнула Анастасия Литвин.

В соответствии со статьей 336 УПК Украины, судебное производство может осуществляться в режиме видеоконференции, в частности если участник не может лично прибыть в суд по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам. При этом обвиняемый по решению суда может присоединиться к заседанию даже из дома или медицинского учреждения.

Однако ключевой вопрос заключается в том, позволяет ли состояние здоровья человека полноценно участвовать в процессе.

Необходимо различать невозможность физически прибыть в здание суда и невозможность участвовать в судебном заседании вообще. Например, если человек проходит амбулаторное лечение, но его состояние позволяет общаться, слушать участников процесса и давать объяснения, суд может рассмотреть возможность проведения заседания дистанционно. Если же состояние здоровья объективно делает невозможным даже дистанционное участие, в частности из-за тяжелого течения заболевания, суд должен учесть эти обстоятельства и решить вопрос об отложении разбирательства

— акцентировала адвокат.

Инициировать проведение заседания в режиме видеоконференции могут участники уголовного производства, в частности прокурор, обвиняемый или его защитник. Вместе с тем суд имеет право принять такое решение и по собственной инициативе.

"Осиное гнездо" год спустя: экспертизы, следствие и борьба семей умерших пациентов Odrex05.10.26, 11:11 • 44251 просмотр

Напомним

Киевский районный суд Одессы уже почти две недели не может продолжить рассмотрение дела о медицинской халатности врачей частной клиники Odrex Виталия Русакова и Марины Белоцерковской. Из 12 ранее запланированных судебных заседаний состоялись только два. Остальные десять были заранее отменены или суд отложил их рассмотрение. Причинами стали ходатайства защитницы Белоцерковской, в частности об участии в других судебных процессах, а с 14 по 22 октября заседания отложены из-за ходатайства обвиняемого Русакова в связи с его нахождением на больничном.

Виталия Русакова и Марину Белоцерковскую обвиняют по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины — ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее тяжкие последствия для пациента. Дело касается смерти одесского бизнесмена Аднана Кивана, который умер 27 октября 2024 года во время лечения в клинике Odrex. По версии следствия, обвиняемые врачи могли не обеспечить надлежащее лечение послеоперационных осложнений, что могло способствовать развитию сепсиса и смерти пациента. Обвиняемые вину не признают. Окончательную оценку их действиям должен дать суд.

Почему «очень дорогие» адвокаты обвиняемых в медицинской халатности врачей Odrex пропускают судебные заседания?07.10.26, 16:42 • 55706 просмотров

Евгений Царенко

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