Две недели без судебных заседаний: кто и почему тормозит рассмотрение дела о врачебной халатности врачей Odrex?

Судебное рассмотрение дела о медицинской халатности врачей Odrex всё больше напоминает бесконечную череду переносов. В сентябре Киевский райсуд Одессы не смог провести 7 из 13 запланированных заседаний, а в октябре не состоялись 9 из 12 слушаний, назначенных до 22 октября. Тем временем по делу растёт риск истечения сроков давности, пишет УНН.

Киевский районный суд Одессы рассматривает дело о медицинской халатности врачей Виталия Русакова и Марины Белоцерковской. Их обвиняют по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины — ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее тяжкие последствия для пациента.

Дело касается смерти одесского бизнесмена Аднана Кивана, который умер 27 октября 2024 года во время лечения в клинике Odrex. По версии следствия, обвиняемые врачи могли не обеспечить надлежащее лечение послеоперационных осложнений, что могло способствовать развитию сепсиса и смерти пациента. Обвиняемые вину не признают.

Судебное рассмотрение дела сопровождается многочисленными ходатайствами стороны защиты. Адвокаты обвиняемых неоднократно поднимали вопрос об изменении подсудности, заявляли отводы судьям и просили перенести заседания. Опрошенные УНН эксперты говорят, что такие процессуальные инструменты могут использоваться не только для реализации права на защиту, но и для затягивания судебного рассмотрения.

Например, в сентябре адвокаты Виталия Русакова дважды подряд не явились в суд, сославшись на занятость в других судебных процессах. Председательствующий судья Виктор Чаплицкий признал причины их неявки неуважительными и уведомил Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры.

В октябре ситуация не изменилась. Заседания 9 и 13 октября не состоялись из-за ходатайств адвоката Марины Белоцерковской, а начиная с 14 октября причиной переносов стал больничный Виталия Русакова. В результате суд не смог провести восемь заседаний подряд.

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В то же время пребывание на больничном не всегда делает невозможным участие обвиняемого в судебном процессе. Статья 336 УПК Украины предусматривает возможность проведения заседаний в режиме видеоконференции, в том числе из дома или медицинского учреждения, если состояние здоровья человека позволяет ему полноценно участвовать в рассмотрении. При этом суд должен оценивать не только факт пребывания обвиняемого на больничном, но и возможность его участия в заседании.

"Наличие больничного не означает автоматической невозможности участвовать в судебном процессе. Суд должен установить, действительно ли заболевание препятствует участию лица в заседании, оценить надлежащее оформление медицинских документов и обеспечить баланс между правом обвиняемого на защиту и необходимостью рассмотрения уголовного производства в разумные сроки", — объяснила УНН адвокат ЮК "Приходько и партнёры" Анастасия Литвин.

Напомним

Судья Высшего административного суда Украины в отставке Александр Ситников подчеркнул, что даже обращение в дисциплинарные органы из-за поведения участников процесса не освобождает председательствующего от обязанности реагировать на дальнейшие задержки.

"Если говорить об уголовных производствах, в которых из-за регулярных переносов заседаний может истечь срок давности, то судья должен принимать все предусмотренные законом процессуальные меры для обеспечения надлежащего рассмотрения дела", — объяснил Ситников.

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