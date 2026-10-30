По делу о медицинской халатности врачей Odrex перенесено 13 из 16 октябрьских заседаний

Киевский районный суд Одессы завершил октябрь с неутешительной статистикой рассмотрения резонансного дела о медицинской халатности врачей частной клиники Odrex. Из 16 запланированных заседаний полноценно состоялись лишь 3, остальные 13 были перенесены по ходатайствам стороны защиты, сообщает УНН.

Детали

29 октября Киевскому районному суду Одессы наконец удалось полноценно провести заседание по делу о медицинской халатности врачей Odrex Виталия Русакова и Марины Белоцерковской. Как сообщили источники УНН, во время этого слушания председательствующий судья Виктор Чаплицкий предупредил адвокатов обвиняемых, что в случае новых ходатайств об отложении заседаний он отреагирует на ситуацию.

Однако уже на следующий день, 30 октября, ситуация повторилась. По информации издания, примерно за 10 минут до начала заседания адвокаты Виталия Русакова подали очередное ходатайство о его отложении. На этот раз причинами стали занятость одного из защитников в другом судебном процессе и семейные обстоятельства второго адвоката. В результате последнее октябрьское заседание также не состоялось. Следующее слушание назначено на 5 ноября.

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Таким образом, несмотря на предупреждение председательствующего судьи Виктора Чаплицкого, судебное рассмотрение дела вновь остановилось из-за ходатайства стороны защиты. Повлечет ли очередное отложение процесса процессуальные последствия для адвокатов, пока неизвестно.

Это не первый месяц, когда график судебных заседаний фактически не обеспечивает соответствующего темпа рассмотрения дела. В сентябре суд полноценно провел лишь 6 из 13 запланированных слушаний. Таким образом, за два месяца из 29 назначенных заседаний состоялись лишь 9, тогда как 20 были перенесены.

Такая статистика все острее поднимает вопрос не только о причинах регулярных неявок участников процесса, но и о способности суда обеспечить рассмотрение уголовного производства в разумные сроки.

Само по себе обращение адвоката с ходатайством об отложении заседания является предусмотренным законом процессуальным правом. Однако систематические переносы, особенно на фоне риска истечения сроков давности, ставят вопрос о грани между реализацией права на защиту и возможным злоупотреблением процессуальными правами.

И это при том, что председательствующий судья Виктор Чаплицкий уже реагировал на неявки защитников Виталия Русакова. В частности, в сентябре он признал неуважительными причины их отсутствия на судебных заседаниях в период с 1 по 10 сентября и направил соответствующее определение в Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры. Несмотря на это, в октябре количество перенесенных заседаний лишь увеличилось.

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Систематические отложения заседаний имеют особое значение с учетом риска истечения сроков давности привлечения обвиняемых к уголовной ответственности.

Речь идет об уголовном производстве в отношении хирурга Виталия Русакова и онколога Марины Белоцерковской, которых обвиняют по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины — ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее тяжкие последствия для пациента.

Дело касается смерти одесского бизнесмена Аднана Кивана, который умер в октябре 2024 года во время лечения онкологического заболевания в частной клинике Odrex.

По версии следствия, после оперативного вмешательства врачи могли не обеспечить надлежащее лечение послеоперационных осложнений. Это могло способствовать развитию сепсиса, который на фоне онкологического заболевания мог привести к смерти пациента.

Оба врача своей вины не признают. Окончательную правовую оценку их действиям или бездействию должен дать суд.

В то же время в соответствии со статьёй 49 Уголовного кодекса Украины срок давности по вменяемому врачам правонарушению составляет три года. Если соответствующие действия или бездействие имели место в октябре 2024 года, вопрос об истечении сроков давности может возникнуть уже осенью 2027 года — при отсутствии предусмотренных законом оснований для их приостановления или прерывания.

Причём срок давности исчисляется не до момента вынесения приговора судом первой инстанции, а до вступления его в законную силу. Следовательно, даже вынесение приговора до осени 2027 года не обязательно устранит риск применения сроков давности, если дело в дальнейшем будет рассматриваться в апелляционной инстанции.

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