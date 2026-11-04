Украинские дети в Британии смогут получить квалификацию GCSE по украинскому языку — почему это важно и когда состоятся первые экзамены

Украинский язык станет частью британской системы образования, а украинские дети смогут сдавать экзамен по этому предмету. Это поможет им сохранять родной язык, культуру и связь с Украиной. Об этом заявил посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, передает УНН.

Сегодня Департамент образования Великобритании объявил о подготовке к введению экзамена GCSE по украинскому языку. Это означает, что у украинских учащихся появится возможность официально подтвердить знание родного языка и получить британскую образовательную квалификацию - сообщил посол.

GCSE (General Certificate of Secondary Education) — это основная британская школьная квалификация, которую дети обычно получают в возрасте 15–16 лет после изучения нескольких предметов и сдачи экзаменов. Среди предметов, по которым можно будет сдавать экзамен, отныне будет и украинский язык. И, кстати, сдавать его смогут не только украинцы, но и все учащиеся.

По словам Залужного, обучение по новой программе начнется в сентябре 2028 года в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии, а первые экзамены состоятся в 2029 году. Это решение — результат многолетней работы и настойчивости украинской общины в Великобритании, а также наших дипломатов. Для тысяч детей, которых война вынудила выехать из Украины, это возможность учиться за границей и одновременно сохранять свою идентичность. Ведь бывали случаи, когда украинским учащимся предлагали сдавать экзамен на русском языке.

Этот шаг показывает, что украинско-британское партнерство работает, а Соглашение о столетнем партнерстве наполняется реальным содержанием, которое влияет на жизнь людей и развитие молодого поколения. Наши дети должны сохранять связь с Украиной, где бы они ни жили. И родной язык — одна из важнейших основ этой связи - резюмировал посол.

Что говорят в Минобразования

Как заявили в Министерстве образования и науки, введение украинского GCSE стало ответом на многолетний запрос украинской общины в Великобритании и результатом развития образовательного сотрудничества между двумя государствами. Инициатива является частью более широкой работы по укреплению украинско-британского партнерства и поддержке украинских семей, нашедших убежище в Великобритании.

Сегодня мы сделали важный шаг к введению GCSE по украинскому языку, которого украинская община в Великобритании добивалась годами. После начала полномасштабной вооруженной агрессии россии против Украины британские школы открыли двери для тысяч украинских школьников, и мы всегда будем благодарны за эту поддержку. Приветствуем следующий шаг британского правительства к обеспечению свободы образовательного выбора для украинских детей и уважению к их национальной идентичности - подчеркнул министр образования и науки Украины Андрей Бутенко.

Что будет предусматривать новый экзамен

GCSE по украинскому языку будет оценивать четыре основных языковых навыка: аудирование, говорение, чтение и письмо. При разработке квалификации также будут учитывать культурный и исторический контекст украинского языка.

Разработкой экзамена займется британская экзаменационная организация AQA при поддержке правительства Великобритании. К работе привлекут лингвистов и профильных экспертов, чтобы обеспечить качество оценивания и учесть потребности украинской общины.

Важно, что сдавать GCSE по украинскому языку смогут не только дети из украинских семей, но и другие учащиеся, изучающие украинский язык.

"Пока украинцы и их дети строят свою жизнь здесь, в Великобритании, важно обеспечить им все возможности для сохранения связи со своим культурным наследием и возможность гордиться тем, кто они есть.

Новая квалификация будет доступна для всех учащихся и позволит им развивать языковые навыки, знакомиться с богатой культурой и историей Украины. Одновременно она откроет возможности для дальнейшего обучения и трудоустройства и укрепит наше партнерство с Украиной.

Благодаря этому долгосрочному партнерству мы формируем прочные связи между нашими странами, которые помогут будущим поколениям вместе двигаться вперед и развивать отношения, преодолевающие государственные границы", — отметила министр образования Великобритании Люси Павелл.

Образовательное сотрудничество Украины и Великобритании

Решение о введении GCSE по украинскому языку развивает сотрудничество в рамках Столетнего партнёрства между Украиной и Великобританией.

Одним из направлений этого сотрудничества является Партнёрство между школами Украины и Великобритании (UK–Ukraine Schools Partnership). Программа уже объединяет более 300 школ в обеих странах, помогая ученикам и учителям налаживать прямые связи, реализовывать совместные образовательные проекты и лучше узнавать культуру друг друга.

Введение GCSE по украинскому языку — ещё один практический шаг в развитии этого сотрудничества. Оно расширяет образовательные возможности украинских детей за рубежом и способствует сохранению их языковой и культурной идентичности.