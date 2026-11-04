$45.670.1351.060.01
ukenru
15:46 • 2998 просмотра
Украинские дети в Британии смогут получить квалификацию GCSE по украинскому языку — почему это важно и когда состоятся первые экзамены
13:49 • 20591 просмотра
Смертоносный удар рф по Комышувахе: число погибших возросло до 40, некоторые тела пока не удалось идентифицироватьPhoto
13:26 • 22928 просмотра
В Киеве избирают меру пресечения участнице событий на Борщаговке Валентине Молодой — в чем ее подозреваютPhoto
13:17 • 17531 просмотра
У пингвинов, обитающих возле «Вернадского», появились первые яйца — сколько их ожидаютPhoto
12:58 • 14645 просмотра
Еврокомиссия раскрыла "амбициозную" цель Украины завершить переговоры о вступлении до конца 2028 года: подчеркнула необходимость ускорения реформ
Эксклюзив
12:41 • 20676 просмотра
Затягивание суда не спасет от ответственности — адвокат объяснил, как остановить сроки давности
11:25 • 20756 просмотра
Ситуацию в энергетике частично стабилизировали, в большинстве регионов и Киеве возвращаются к графикам - Укрэнерго
10:57 • 21665 просмотра
Еврокомиссия не указывает дату вступления для Украины, предлагая более амбициозную дорожную карту для Молдовы - Politico
4 ноября, 09:59 • 17544 просмотра
Число погибших в результате авиаудара рф по Камышевахе возросло до 37
4 ноября, 07:37 • 24634 просмотра
Что со светом и водой в Киеве - обновление на утро
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
рф запустила по Украине 310 дронов, четверть - реактивные: сколько уничтожили4 ноября, 06:14 • 7766 просмотра
Жена посла РФ вызвала скандал в Канберре: представительницы Украины, Италии и Эстонии объявили бойкот4 ноября, 08:57 • 10225 просмотра
Из-за атак рф снизили мощность АЭС, перебои с электричеством в Киеве и 7 областях - Минэнерго10:30 • 21705 просмотра
День железнодорожника в Украине: история праздника, работа под обстрелами и будущее железной дороги12:42 • 14421 просмотра
P.Diddy встретит день рождения в тюрьме — что будет в "праздничном" меню14:01 • 7224 просмотра
публикации
Украинские дети в Британии смогут получить квалификацию GCSE по украинскому языку — почему это важно и когда состоятся первые экзамены15:46 • 2964 просмотра
День железнодорожника в Украине: история праздника, работа под обстрелами и будущее железной дороги12:42 • 14503 просмотра
Затягивание суда не спасет от ответственности — адвокат объяснил, как остановить сроки давности
Эксклюзив
12:41 • 20671 просмотра
В Киеве приостанавливают движение трамваев и троллейбусов — какими автобусами можно воспользоваться и работает ли метро3 ноября, 17:35 • 67030 просмотра
Промежуточные выборы в США — смогут ли демократы ограничить Трампа и что это означает для Украины
Эксклюзив
3 ноября, 14:07 • 81985 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Илон Маск
Владимир Зеленский
Игорь Коломойский
Валерий Залужный
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Великобритания
Германия
Реклама
УНН Lite
Ниагарский водопад засиял синим после победы демократов в США14:27 • 4458 просмотра
P.Diddy встретит день рождения в тюрьме — что будет в "праздничном" меню14:01 • 7316 просмотра
У пингвинов, обитающих возле «Вернадского», появились первые яйца — сколько их ожидаютPhoto13:17 • 17531 просмотра
В Италии на дне озера нашли бронзовый меч возрастом более 3300 лет, который до сих пор остается острым4 ноября, 04:05 • 26334 просмотра
Конгрессвумен Виктория Спартц, которая критиковала помощь Украине, хотя сама имеет украинское происхождение, теряет место в Конгрессе 4 ноября, 03:08 • 35533 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Старлинк
Шахед-136
Бильд
FAB-500

Украинские дети в Британии смогут получить квалификацию GCSE по украинскому языку — почему это важно и когда состоятся первые экзамены

Киев • УНН

 • 3026 просмотра

В Британии готовят GCSE по украинскому языку для всех учащихся. Обучение начнётся в 2028 году, первые экзамены состоятся в 2029-м.

Украинские дети в Британии смогут получить квалификацию GCSE по украинскому языку — почему это важно и когда состоятся первые экзамены

Украинский язык станет частью британской системы образования, а украинские дети смогут сдавать экзамен по этому предмету. Это поможет им сохранять родной язык, культуру и связь с Украиной. Об этом заявил посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, передает УНН.

Сегодня Департамент образования Великобритании объявил о подготовке к введению экзамена GCSE по украинскому языку. Это означает, что у украинских учащихся появится возможность официально подтвердить знание родного языка и получить британскую образовательную квалификацию 

- сообщил посол.

GCSE (General Certificate of Secondary Education) — это основная британская школьная квалификация, которую дети обычно получают в возрасте 15–16 лет после изучения нескольких предметов и сдачи экзаменов. Среди предметов, по которым можно будет сдавать экзамен, отныне будет и украинский язык. И, кстати, сдавать его смогут не только украинцы, но и все учащиеся.

По словам Залужного, обучение по новой программе начнется в сентябре 2028 года в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии, а первые экзамены состоятся в 2029 году. Это решение — результат многолетней работы и настойчивости украинской общины в Великобритании, а также наших дипломатов. Для тысяч детей, которых война вынудила выехать из Украины, это возможность учиться за границей и одновременно сохранять свою идентичность. Ведь бывали случаи, когда украинским учащимся предлагали сдавать экзамен на русском языке.

Этот шаг показывает, что украинско-британское партнерство работает, а Соглашение о столетнем партнерстве наполняется реальным содержанием, которое влияет на жизнь людей и развитие молодого поколения. Наши дети должны сохранять связь с Украиной, где бы они ни жили. И родной язык — одна из важнейших основ этой связи 

- резюмировал посол.

Что говорят в Минобразования

Как заявили в Министерстве образования и науки, введение украинского GCSE стало ответом на многолетний запрос украинской общины в Великобритании и результатом развития образовательного сотрудничества между двумя государствами. Инициатива является частью более широкой работы по укреплению украинско-британского партнерства и поддержке украинских семей, нашедших убежище в Великобритании.

Сегодня мы сделали важный шаг к введению GCSE по украинскому языку, которого украинская община в Великобритании добивалась годами. После начала полномасштабной вооруженной агрессии россии против Украины британские школы открыли двери для тысяч украинских школьников, и мы всегда будем благодарны за эту поддержку. Приветствуем следующий шаг британского правительства к обеспечению свободы образовательного выбора для украинских детей и уважению к их национальной идентичности 

- подчеркнул министр образования и науки Украины Андрей Бутенко.

Что будет предусматривать новый экзамен

GCSE по украинскому языку будет оценивать четыре основных языковых навыка: аудирование, говорение, чтение и письмо. При разработке квалификации также будут учитывать культурный и исторический контекст украинского языка.

Разработкой экзамена займется британская экзаменационная организация AQA при поддержке правительства Великобритании. К работе привлекут лингвистов и профильных экспертов, чтобы обеспечить качество оценивания и учесть потребности украинской общины.

Важно, что сдавать GCSE по украинскому языку смогут не только дети из украинских семей, но и другие учащиеся, изучающие украинский язык.

"Пока украинцы и их дети строят свою жизнь здесь, в Великобритании, важно обеспечить им все возможности для сохранения связи со своим культурным наследием и возможность гордиться тем, кто они есть.

Новая квалификация будет доступна для всех учащихся и позволит им развивать языковые навыки, знакомиться с богатой культурой и историей Украины. Одновременно она откроет возможности для дальнейшего обучения и трудоустройства и укрепит наше партнерство с Украиной.

Благодаря этому долгосрочному партнерству мы формируем прочные связи между нашими странами, которые помогут будущим поколениям вместе двигаться вперед и развивать отношения, преодолевающие государственные границы", — отметила министр образования Великобритании Люси Павелл.

Образовательное сотрудничество Украины и Великобритании

Решение о введении GCSE по украинскому языку развивает сотрудничество в рамках Столетнего партнёрства между Украиной и Великобританией.

Одним из направлений этого сотрудничества является Партнёрство между школами Украины и Великобритании (UK–Ukraine Schools Partnership). Программа уже объединяет более 300 школ в обеих странах, помогая ученикам и учителям налаживать прямые связи, реализовывать совместные образовательные проекты и лучше узнавать культуру друг друга.

Введение GCSE по украинскому языку — ещё один практический шаг в развитии этого сотрудничества. Оно расширяет образовательные возможности украинских детей за рубежом и способствует сохранению их языковой и культурной идентичности.

Антонина Туманова

Наши за границейпубликацииОбразование
Андрей Бутенко
Школа
Война в Украине
Министерство образования и науки Украины
Уэльс
Англия
Великобритания
Валерий Залужный