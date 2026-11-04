Українські діти у Британії зможуть отримати кваліфікацію GCSE з української мови - чому це важливо та коли перші іспити

Українська мова стане частиною британської системи освіти, а українські діти зможуть складати іспит з цього предмета. Це допоможе їм зберігати рідну мову, культуру та зв'язок з Україною. Про це заявив посол України у Великій Британії Валерій Залужний, передає УНН.

Сьогодні Департамент освіти Великої Британії оголосив про підготовку до запровадження іспиту GCSE з української мови. Це означає, що в українських учнів буде можливість офіційно підтвердити знання рідної мови та отримати британську освітню кваліфікацію - повідомив посол.

GCSE (General Certificate of Secondary Education) - це основна британська шкільна кваліфікація, яку діти зазвичай здобувають у 15–16 років після вивчення кількох предметів і складання іспитів. Серед предметів, з яких можна буде скласти іспит, відтепер буде й українська мова. І до речі, здавати її зможуть не тільки українці, а всі учні.

За словами Залужного, викладання за новою програмою розпочнеться у вересні 2028 року в Англії, Уельсі та Північній Ірландії, а перші іспити відбудуться у 2029 році. Це рішення - результат багаторічної роботи та наполегливості української громади у Великій Британії, а також наших дипломатів. Для тисяч дітей, яких війна змусила виїхати з України, це можливість навчатися за кордоном і водночас зберігати свою ідентичність. Адже бували випадки, коли українським учням пропонували здавати іспит російською.

Цей крок показує, що українсько-британське партнерство працює і Угода про сторічне партнерство наповнюється реальним змістом, який впливає на життя людей та розвиток молодого покоління. Наші діти мають зберігати зв'язок з Україною, де б вони не жили. І рідна мова - одна з найважливіших основ цього зв'язку - резюмував посол.

Що кажуть у Міносвіти

Як заявили у Міністерстві освіти і науки, запровадження українського GCSE стало відповіддю на багаторічний запит української громади у Великій Британії та результатом розвитку освітньої співпраці між двома державами. Ініціатива є частиною ширшої роботи зі зміцнення українсько-британського партнерства та підтримки українських родин, які знайшли прихисток у Великій Британії.

Сьогодні ми зробили важливий крок до запровадження GCSE з української мови, якого роками прагнула українська громада у Великій Британії. Після початку повномасштабної збройної агресії росії проти України британські школи відчинили двері для тисяч українських школярів, і ми завжди будемо вдячні за цю підтримку. Вітаємо наступний крок британського уряду до забезпечення свободи освітнього вибору для українських дітей та поваги до їхньої національної ідентичності - наголосив міністр освіти і науки України Андрій Бутенко.

Що передбачатиме новий іспит

GCSE з української мови оцінюватиме чотири основні мовні навички: аудіювання, говоріння, читання та письмо. Під час розроблення кваліфікації також враховуватимуть культурний та історичний контекст української мови.

Розробленням іспиту займатиметься британська екзаменаційна організація AQA за підтримки уряду Великої Британії. До роботи залучать мовознавців і профільних експертів, щоб забезпечити якість оцінювання та врахувати потреби української громади.

Важливо, що складати GCSE з української мови зможуть не лише діти з українських родин, а й інші учні, які вивчають українську мову.

"Поки українці та їхні діти будують своє життя тут, у Великій Британії, важливо забезпечити їм усі можливості для збереження зв’язку зі своєю культурною спадщиною та можливість пишатися тим, ким вони є.

Нова кваліфікація буде доступною для всіх учнів і дасть їм змогу розвивати мовні навички, пізнавати багату культуру та історію України. Водночас вона відкриватиме можливості для подальшого навчання та працевлаштування і зміцнюватиме наше партнерство з Україною.

Завдяки цьому довгостроковому партнерству ми формуємо міцні зв’язки між нашими країнами, які допоможуть майбутнім поколінням разом рухатися вперед і розвивати взаємини, що долають державні кордони", - зазначила міністерка освіти Великої Британії Люсі Павелл.

Освітня співпраця України та Великої Британії

Рішення про запровадження GCSE з української мови розвиває співпрацю в межах Сторічного партнерства між Україною та Великою Британією.

Одним із напрямів цієї співпраці є Партнерство між школами України та Великої Британії (UK–Ukraine Schools Partnership). Програма вже об'єднує понад 300 шкіл в обох країнах, допомагаючи учням і вчителям налагоджувати прямі зв'язки, реалізовувати спільні освітні проєкти та краще пізнавати культуру одне одного.

Запровадження GCSE з української мови — ще один практичний крок у розвитку цієї співпраці. Він розширює освітні можливості українських дітей за кордоном та сприяє збереженню їхньої мовної й культурної ідентичності.