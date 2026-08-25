Андрій Бутенко
Міністр освіти і науки України
Андрій Петрович Бутенко — науковець, освітянин і фахівець у сфері забезпечення якості вищої освіти. Має дві вищі освіти: закінчив Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова за спеціальністю «Історія та правознавство» та Луганський державний університет внутрішніх справ імені Едуарда Дідоренка за спеціальністю «Правознавство». Кандидат історичних наук, доцент. Близько 16 років працював в Європейському університеті, пройшовши шлях від викладача до керівника. З лютого 2019 року — заступник голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО), а з квітня 2022-го — голова цього органу. 16 липня 2026 року призначений міністром освіти і науки, змінивши Оксена Лісового.
2001–2004
Аспірантура НПУ імені Драгоманова; захист кандидатської дисертації з історичних наук
2019
Заступник голови НАЗЯВО
2022
Очолив Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
2026
Призначений міністром освіти і науки України
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