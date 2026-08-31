Безпека дітей і педагогів важливіша за урочистості - Корецький висловився щодо лінійок до 1 вересня

Завтра в Україні розпочнуть роботу 25 тисяч закладів освіти. У громадах із підвищеним ризиком російських ударів не повинно бути жодних масових заходів. Про це заявив прем'єр Сергій Корецький після доповіді міністра освіти і науки перед стартом навчального року Андрія Бутенка, передає УНН.

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Корецький повідомив, що міністр освіти зробив доповідь про все, що стосується безпеки освітнього процесу, укриттів, організації харчування, забезпечення підручниками, підвищення оплати праці освітян.

Завтра почнуть роботу 25 тисяч закладів освіти. У громадах із підвищеним ризиком російських ударів не повинно бути жодних масових заходів. Лінійки та інші урочисті заходи мають проводитися лише з урахуванням безпекової ситуації, місткості укриттів і можливості швидко перейти до них у разі повітряної тривоги. Це рішення повинні ухвалювати конкретні громади на місцях - повідомив Корецький.

За його словами, безпека дітей і педагогів важливіша за будь-які урочистості.

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