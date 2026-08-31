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Безпека дітей і педагогів важливіша за урочистості - Корецький висловився щодо лінійок до 1 вересня

Київ • УНН

 • 216 перегляди

В Україні завтра розпочнуть роботу 25 тисяч закладів освіти. У небезпечних громадах масові заходи дозволять лише з урахуванням безпеки.

Безпека дітей і педагогів важливіша за урочистості - Корецький висловився щодо лінійок до 1 вересня

Завтра в Україні розпочнуть роботу 25 тисяч закладів освіти. У громадах із підвищеним ризиком російських ударів не повинно бути жодних масових заходів. Про це заявив прем'єр Сергій Корецький після доповіді міністра освіти і науки перед стартом навчального року Андрія Бутенка, передає УНН.

Деталі

Корецький повідомив, що міністр освіти зробив доповідь про все, що стосується безпеки освітнього процесу, укриттів, організації харчування, забезпечення підручниками, підвищення оплати праці освітян. 

Завтра почнуть роботу 25 тисяч закладів освіти. У громадах із підвищеним ризиком російських ударів не повинно бути жодних масових заходів.  Лінійки та інші урочисті заходи мають проводитися лише з урахуванням безпекової ситуації, місткості укриттів і можливості швидко перейти до них у разі повітряної тривоги. Це рішення повинні ухвалювати конкретні громади на місцях 

- повідомив Корецький.

За його словами, безпека дітей і педагогів важливіша за будь-які урочистості. 

Освітній омбудсмен закликала скасувати шкільні лінійки 1 вересня через загрозу обстрілів рф28.08.26, 14:45 • 3603 перегляди

Антоніна Туманова

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