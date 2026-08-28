Освітній омбудсмен закликала скасувати шкільні лінійки 1 вересня через загрозу обстрілів рф

Освітній омбудсмен України Надія Лещик закликала заклади освіти відмовитися від проведення масових урочистостей з нагоди 1 вересня. Про це вона написала у Facebook, передає УНН.

Лещик звернула увагу на безпекову ситуацію в країні та реальні ризики, пов'язані з можливими російськими обстрілами на початку серпня.

Хочу наголосити: проведення масових заходів, зокрема шкільних лінійок, 1 вересня та під час освітнього процесу є небезпечним. Масові скупчення людей створюють додаткові ризики, адже в разі оголошення сигналу "Повітряна тривога" забезпечити швидку та безпечну евакуацію великої кількості дітей на відкритій території вкрай складно

Крім відмови від урочистих заходів у школах 1 вересня Лещик закликала:

Безпека дитини - це спільна відповідальність. Давайте зробимо так, щоб 1 вересня запам’ятався учням та батькам безпекою, турботи, спокою та впевненості у власному захисті