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Освітній омбудсмен закликала скасувати шкільні лінійки 1 вересня через загрозу обстрілів рф

Київ • УНН

 • 1054 перегляди

Надія Лещик закликала школи відмовитися від масових урочистостей 1 вересня через ризики російських обстрілів. Вона радить посилити безпеку.

Освітній омбудсмен закликала скасувати шкільні лінійки 1 вересня через загрозу обстрілів рф

Освітній омбудсмен України Надія Лещик закликала заклади освіти відмовитися від проведення масових урочистостей з нагоди 1 вересня. Про це вона написала у Facebook, передає УНН.

Деталі

Лещик звернула увагу на безпекову ситуацію в країні та реальні ризики, пов'язані з можливими російськими обстрілами на початку серпня.

Хочу наголосити: проведення масових заходів, зокрема шкільних лінійок, 1 вересня та під час освітнього процесу є небезпечним. Масові скупчення людей створюють додаткові ризики, адже в разі оголошення сигналу "Повітряна тривога" забезпечити швидку та безпечну евакуацію великої кількості дітей на відкритій території вкрай складно

- йдеться в заяві омбудсмена.

Крім відмови від урочистих заходів у школах 1 вересня Лещик закликала:

  • організувати початок навчального року у форматах, що мінімізують ризики для учасників освітнього процесу;
    • зосередити увагу на проведенні інструктажів з безпеки, перевірці готовності укриттів та психологічній підтримці дітей.

      Безпека дитини - це спільна відповідальність. Давайте зробимо так, щоб 1 вересня запам’ятався учням та батькам безпекою, турботи, спокою та впевненості у власному захисті

      - зазначила омбудсмен.

      Нагадаємо

      Внаслідок російських масованих атак в Україні знищено понад 1,2 млн примірників підручників для шкіл. У Міністерстві освіти і науки у відповідь на запит УНН повідомили, що передрук втрачених накладів уже розпочали та планують доставити їх до закладів освіти до 1 листопада 2026 року.

      Євген Устименко

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