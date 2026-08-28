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Образовательный омбудсмен призвала отменить школьные линейки 1 сентября из-за угрозы обстрелов со стороны рф

Киев • УНН

 • 760 просмотра

Надежда Лещик призвала школы отказаться от массовых торжеств 1 сентября из-за рисков российских обстрелов. Она советует усилить безопасность.

Образовательный омбудсмен призвала отменить школьные линейки 1 сентября из-за угрозы обстрелов со стороны рф

Образовательный омбудсмен Украины Надежда Лещик призвала учреждения образования отказаться от проведения массовых торжеств по случаю 1 сентября. Об этом она написала в Facebook, передает УНН.

Подробности

Лещик обратила внимание на ситуацию с безопасностью в стране и реальные риски, связанные с возможными российскими обстрелами в начале августа.

Хочу подчеркнуть: проведение массовых мероприятий, в частности школьных линеек, 1 сентября и во время образовательного процесса является опасным. Массовое скопление людей создает дополнительные риски, ведь в случае объявления сигнала "Воздушная тревога" обеспечить быструю и безопасную эвакуацию большого количества детей на открытой территории крайне сложно

- говорится в заявлении омбудсмена.

Помимо отказа от торжественных мероприятий в школах 1 сентября Лещик призвала:

  • организовать начало учебного года в форматах, которые минимизируют риски для участников образовательного процесса;
    • сосредоточить внимание на проведении инструктажей по безопасности, проверке готовности укрытий и психологической поддержке детей.

      Безопасность ребенка - это общая ответственность. Давайте сделаем так, чтобы 1 сентября запомнилось ученикам и родителям безопасностью, заботой, спокойствием и уверенностью в собственной защищенности

      - отметила омбудсмен.

      Напомним

      В результате российских массированных атак в Украине уничтожено более 1,2 млн экземпляров учебников для школ. В Министерстве образования и науки в ответ на запрос УНН сообщили, что перепечатку утраченных тиражей уже начали и планируют доставить их в учреждения образования до 1 ноября 2026 года.

      Евгений Устименко

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