Образовательный омбудсмен призвала отменить школьные линейки 1 сентября из-за угрозы обстрелов со стороны рф
Киев • УНН
Надежда Лещик призвала школы отказаться от массовых торжеств 1 сентября из-за рисков российских обстрелов. Она советует усилить безопасность.
Образовательный омбудсмен Украины Надежда Лещик призвала учреждения образования отказаться от проведения массовых торжеств по случаю 1 сентября. Об этом она написала в Facebook, передает УНН.
Подробности
Лещик обратила внимание на ситуацию с безопасностью в стране и реальные риски, связанные с возможными российскими обстрелами в начале августа.
Хочу подчеркнуть: проведение массовых мероприятий, в частности школьных линеек, 1 сентября и во время образовательного процесса является опасным. Массовое скопление людей создает дополнительные риски, ведь в случае объявления сигнала "Воздушная тревога" обеспечить быструю и безопасную эвакуацию большого количества детей на открытой территории крайне сложно
Помимо отказа от торжественных мероприятий в школах 1 сентября Лещик призвала:
- организовать начало учебного года в форматах, которые
минимизируют риски для участников образовательного процесса;
- сосредоточить внимание на проведении инструктажей по
безопасности, проверке готовности укрытий и психологической поддержке детей.
Безопасность ребенка - это общая ответственность. Давайте сделаем так, чтобы 1 сентября запомнилось ученикам и родителям безопасностью, заботой, спокойствием и уверенностью в собственной защищенности
Напомним
В результате российских массированных атак в Украине уничтожено более 1,2 млн экземпляров учебников для школ. В Министерстве образования и науки в ответ на запрос УНН сообщили, что перепечатку утраченных тиражей уже начали и планируют доставить их в учреждения образования до 1 ноября 2026 года.