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Безопасность детей и педагогов важнее торжеств — Корецкий высказался по поводу линеек к 1 сентября

Киев • УНН

 • 210 просмотра

В Украине завтра начнут работу 25 тысяч образовательных учреждений. В опасных общинах массовые мероприятия разрешат только с учетом безопасности.

Безопасность детей и педагогов важнее торжеств — Корецкий высказался по поводу линеек к 1 сентября

Завтра в Украине начнут работу 25 тысяч учреждений образования. В общинах с повышенным риском российских ударов не должно быть никаких массовых мероприятий. Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий после доклада министра образования и науки Андрея Бутенко перед началом учебного года, передает УНН.

Детали

Корецкий сообщил, что министр образования выступил с докладом обо всем, что касается безопасности образовательного процесса, укрытий, организации питания, обеспечения учебниками, повышения оплаты труда работников сферы образования. 

Завтра начнут работу 25 тысяч учреждений образования. В общинах с повышенным риском российских ударов не должно быть никаких массовых мероприятий.  Линейки и другие торжественные мероприятия должны проводиться только с учетом ситуации с безопасностью, вместимости укрытий и возможности быстро перейти в них в случае воздушной тревоги. Это решение должны принимать конкретные местные общины 

- сообщил Корецкий.

По его словам, безопасность детей и педагогов важнее любых торжеств. 

Образовательный омбудсмен призвала отменить школьные линейки 1 сентября из-за угрозы обстрелов со стороны рф28.08.26, 14:45 • 3603 просмотра

Антонина Туманова

ОбществоОбразование
Андрей Бутенко
Школа
Воздушная тревога
Война в Украине
Украина