Університет харчових технологій зазнав удару рф: фото і деталі ворожої атаки

Чергова російська атака пошкодила будівлю університету харчових технологій. На щастя, постраждалих немає. Про це повідомив міністр освіти і науки Андрій Бутенко, передає УНН.

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Сьогодні вдень росія завдала удару по Національному університету харчових технологій. Пошкоджено будівлі університету. Серед студентів та викладачів постраждалих немає - заявив Андрій Бутенко.

Міністр подякував керівництву та працівникам закладу освіти, які організували освітній процес з урахуванням усіх безпекових ризиків

Лише вчора розпочався новий навчальний рік. І вже на другий день ворог підло атакує університет. Удар по закладу освіти - це завжди більше, ніж пошкоджені стіни чи вибиті вікна. Це передусім загроза людям, які тут навчаються, викладають і працюють. Саме тому безпека залишається безумовним пріоритетом для всієї системи освіти - наголосив посадовець.

За його словами, повітряні тривоги та постійні загрози обстрілів безпосередньо впливають на організацію навчання. У різних регіонах ситуація відрізняється, тому учні та студенти навчаються очно, дистанційно або у змішаному форматі.

Універсального рішення для всієї країни тут бути не може. Органи місцевого самоврядування разом із закладами освіти визначають оптимальний формат навчання, виходячи передусім із безпекової ситуації на місцях. Ми постійно на зв’язку з регіонами та закладами освіти, відстежуємо ситуацію і готові оперативно реагувати на її зміни - йдеться у дописі.

Нагадаємо

Київ та Київська область 2 вересня продовжують перебувати під атакою рф, уже сьому добу. У Києві змінює роботу метро, у соцмережах пишуть про натовп людей у підземці на тлі російської атаки. За добу в столиці було 10 тривог, у понад 5 годин. В області нові пошкодження складів і постраждалі.