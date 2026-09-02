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Университет пищевых технологий подвергся удару рф: фото и подробности вражеской атаки

Киев • УНН

 • 1504 просмотра

российская атака повредила здания Национального университета пищевых технологий. Среди студентов и преподавателей пострадавших нет.

Университет пищевых технологий подвергся удару рф: фото и подробности вражеской атаки

Очередная российская атака повредила здание университета пищевых технологий. К счастью, пострадавших нет. Об этом сообщил министр образования и науки Андрей Бутенко, передает УНН.

Детали

Сегодня днем россия нанесла удар по Национальному университету пищевых технологий. Повреждены здания университета. Среди студентов и преподавателей пострадавших нет

- заявил Андрей Бутенко.

Министр поблагодарил руководство и работников учебного заведения, которые организовали образовательный процесс с учетом всех рисков безопасности

Только вчера начался новый учебный год. И уже на второй день враг подло атакует университет. Удар по учебному заведению - это всегда больше, чем поврежденные стены или выбитые окна. Это прежде всего угроза людям, которые здесь учатся, преподают и работают. Именно поэтому безопасность остается безусловным приоритетом для всей системы образования

- подчеркнул чиновник.

По его словам, воздушные тревоги и постоянные угрозы обстрелов непосредственно влияют на организацию обучения. В разных регионах ситуация отличается, поэтому учащиеся и студенты учатся очно, дистанционно или в смешанном формате.

Универсального решения для всей страны здесь быть не может. Органы местного самоуправления вместе с учебными заведениями определяют оптимальный формат обучения, исходя прежде всего из ситуации с безопасностью на местах. Мы постоянно на связи с регионами и учебными заведениями, отслеживаем ситуацию и готовы оперативно реагировать на ее изменения

- говорится в публикации.

Напомним

Киев и Киевская область 2 сентября продолжают подвергаться атаке рф, уже седьмые сутки. В Киеве меняется работа метро, в соцсетях пишут о скоплении людей в метро на фоне российской атаки. За сутки в столице было 10 тревог общей продолжительностью более 5 часов. В области - новые повреждения складов и пострадавшие.

Александра Василенко

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