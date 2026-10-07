Чим збивати реактивні дрони: експерти пояснили, як Україна адаптує зброю до нових загроз

Українські оборонні компанії працюють у режимі тиші й не поспішають розповідати, яку зброю та її модифікації розробляють. Часто про нові рішення стає відомо вже на етапі випробувань або застосування. Одним із таких проєктів може стати нова конфігурація FP-1/FP-2, яку Quantum WIY Industries представила в межах співпраці компаній Quantum Systems та Fire Point. Що це може дати Україні та чому здатність швидко модифікувати вже існуючу зброю є критичною у технологічній гонці з росією, розбирався УНН.

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Більшість українських оборонних компаній працює в режимі надзвичайно високого рівня таємності. І це, з одного боку, пов’язано з необхідністю не надавати інформацію ворогу, щоб він не встиг розробити рішення протидії…Тому коли несподівано з’являється інформація про якусь розробку, про яку раніше взагалі не було публічних анонсів, це не означає, що вона виникла буквально вчора. Часто компанії паралельно працюють над великою кількістю різних проєктів, частина з яких так і не доходить до серійного виробництва - пояснив УНН Богдан Долінце, авіаційний експерт, співзасновник defence-hub.

Концепція можливої модифікації FP-1/FP-2 з вісьмома дронами-перехоплювачами SPYS. Зображення взято з X-акаунта Drone Wars.

У випадку з модифікацією FP-1/FP-2 йдеться про концепцію, за якою під кожним крилом безпілотника розміщують по чотири дрони-перехоплювачі SPYS - загалом вісім. Головна перевага такої конфігурації - можливість запускати перехоплювачі з повітря.

За задумом FP-1/FP-2 можуть доставляти SPYS у потрібний район та на необхідну висоту, не витрачаючи ресурс самих перехоплювачів на підліт від наземної точки запуску. Авіаційний експерт Валерій Романенко пояснює, що такий підхід дозволить розширити зону застосування перехоплювачів.

Що стосується концепції, за якою FP-1 та FP-2 можуть бути носіями дронів-перехоплювачів і запускати до восьми перехоплювачів проти реактивних дронів, то загалом вона цікава. Чому? Тому що, по-перше, це різко збільшує дальність застосування таких дронів. Їм не потрібно витрачати паливо на підйом і політ на досить велику дальність. По суті, повітряна платформа піднімає їх на досить велику висоту - пояснив авіаційний експерт Валерій Романенко.

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Перехоплення "Герань-5"

Зазначимо, під час презентації перехоплювача SPYS у липні WIY Drones заявляла, що він здатен уражати цілі, які рухаються зі швидкістю до 600 км/год. Для цього компанія, зокрема, працювала над алгоритмом перехоплення на зустрічному курсі. У вересні з’явилося перше підтверджене застосування SPYS проти російського реактивного ударного безпілотника "Герань-5".

Перехоплення російського реактивного БПЛА "Герань-5" дроном SPYS. Відео: WIY Drones.

Цей реактивний російський БПЛА став новою загрозою для українських міст: він значно швидший за попередні модифікації "Гераней", через що його складніше перехоплювати. "Герань-5" має трубчастий фюзеляж і за своїми характеристиками вже більше нагадує дешеву крилату ракету, ніж класичний далекобійний дрон, зазначив старший науковий співробітник Норвезького інституту оборонних досліджень Фабіан Гоффман.

Як зазначив виданню The Kyiv Independent на умовах анонімності старший інженер однієї з оборонних компаній, "Герань-5" летить приблизно на 150 км/год швидше за реактивну "Герань-4". Через це змінюється і сама логіка перехоплення: замість того щоб наздоганяти ціль ззаду, перехоплювач потрібно виводити їй назустріч, що значно ускладнює завдання.

За даними української розвідки, "Герань-5" може нести бойову частину масою близько 90 кг. Китайський турбореактивний двигун для такого дрона оцінюють приблизно у 40 тисяч доларів, а вартість усього апарата - близько 115 тисяч доларів. Для порівняння, старі поршневі модифікації могли коштувати близько 30 тисяч доларів.

При цьому росія швидко масштабує застосування реактивних дронів. Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат зазначає, що в окремі дні реактивними можуть бути до двох третин усіх запущених росією безпілотників. Обʼєми виготовлення також ростуть - ворог вже здатний виробляти близько 3000 реактивних "Гераней-4" та "Гераней-5" на місяць.

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Проблема для України - у складності їх перехоплення. Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі Україна збиває близько 57% реактивних ударних дронів, назвавши цей показник "значно меншим, ніж потрібно". Саме тому пошук нових засобів протидії таким цілям зараз стає одним із ключових завдань для українського ОПК.

Зараз ми вже бачимо інформацію, що щонайменше п’ять виробників запропонували свої рішення для протидії реактивним ударним дронам. Щонайменше ще 50 українських компаній розробляють рішення для протидії таким цілям. Але якщо говорити саме про масове застосування, то, ймовірно, ми побачимо його не раніше ніж через ще три-чотири місяці. Після етапу розробки необхідний час для масштабування виробництва, навчання персоналу і, в тому числі, підбору відповідної тактики застосування - пояснив Долінце.

Втім, навіть після появи ефективної протидії реактивним дронам технологічна гонка не зупиниться: Україна знайде спосіб їх збивати, а росія у відповідь спробує знову вдосконалити свою зброю.

Це означає, що так само після того, як будуть розроблені перехоплювачі і відсоток збиття реактивних дронів досягне приблизно 90–95%, ми побачимо, що ворог дуже швидко спробує вдосконалити своє рішення. Йдеться про декілька місяців. Ми побачимо наступний етап швидкості. Тобто це вже буде не 400-650 км/год, а, ймовірно, 750-800, можливо, навіть 900 км/год, що, в принципі, співмірно зі швидкістю звичайних крилатих ракет - додав авіаційний експерт.

Фактично йдеться про постійну еволюцію вже створених систем: платформа, яка спочатку розроблялася для одного завдання, може виконувати нові функції відповідно до того, як змінюється противник. В умовах, коли нові засоби нападу і протидії їм з’являються з інтервалом у кілька місяців, здатність швидко модернізувати наявну зброю є ключовою умовою для того, щоб не програти технологічну гонку ворогу.

Я вважаю, що Fire Point у цьому випадку демонструє дуже правильний підхід - не просто створювати окремий дрон під кожне завдання, а використовувати вже наявні платформи та шукати для них нові способи застосування. Це дозволяє швидше адаптуватися до зміни ситуації на полі бою - підсумував Валерій Романенко.

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