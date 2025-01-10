ESA показало новые фото Меркурия с расстояния 300 км от поверхности планеты

Европейское космическое агентство (ESA) в рамках BepiColombo, миссии в партнерстве с Японией для отправки космического корабля к Меркурию, опубликовало новые снимки планеты Меркурий. Об этом сообщает Mashable, пишет УНН.

Детали

Серия фотографий сделана благодаря шестому пролету космического корабля над самой маленькой планетой Солнечной системы на высоте менее 300 км над поверхностью Меркурия.

Отмечается, что в следующие несколько недель команда BepiColombo будет упорно работать, чтобы раскрыть как можно больше тайн Меркурия с помощью данных за этот пролет.

Основная фаза миссии BepiColombo может начаться только через два года, но все шесть ее пролетов мимо Меркурия дали нам бесценную новую информацию о малоисследованной планете