ESA показало новые фото Меркурия с расстояния 300 км от поверхности планеты
Киев • УНН
Миссия BepiColombo сделала серию новых снимков Меркурия во время шестого пролета над планетой. Космический корабль, запущенный в 2018 году, должен приземлиться на Меркурий в 2026 году для детального исследования.
Европейское космическое агентство (ESA) в рамках BepiColombo, миссии в партнерстве с Японией для отправки космического корабля к Меркурию, опубликовало новые снимки планеты Меркурий. Об этом сообщает Mashable, пишет УНН.
Детали
Серия фотографий сделана благодаря шестому пролету космического корабля над самой маленькой планетой Солнечной системы на высоте менее 300 км над поверхностью Меркурия.
Отмечается, что в следующие несколько недель команда BepiColombo будет упорно работать, чтобы раскрыть как можно больше тайн Меркурия с помощью данных за этот пролет.
Основная фаза миссии BepiColombo может начаться только через два года, но все шесть ее пролетов мимо Меркурия дали нам бесценную новую информацию о малоисследованной планете
BepiColombo был запущен в 2018 году и должен приземлиться на поверхность Меркурия в конце 2026 года. Затем космический корабль разделится на два орбитальных аппарата, которые следующий год будут путешествовать по планете для сбора данных.
Напомним
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