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Кратери супутника як на долоні: космічний апарат зробив унікальні фото Місяця перед історичною посадкою

Київ • УНН

 • 70023 перегляди

Космічний апарат Blue Ghost сфотографував поверхню південного полюса Місяця під час маневру на орбіті. 2 березня апарат спробує здійснити посадку в районі Моря Криз для проведення наукових експериментів.

Космічний апарат Blue Ghost зробив знімки поверхні південного полюса Місяця під час наближення до супутника Землі. Про це інформує УНН з посиланням на  сторінку компанії Firefly Aerospace у соцмережі Х.

Деталі

Компанії Firefly Aerospace, яка розробила посадковий апарат, опублікувала у соцмережі фото поверхні Місяця, всіяного численними кратерами.

13 лютого Blue Ghost запустив свої двигуни на чотири хвилини й 15 секунд, вивівши себе на еліптичну орбіту Місяця перед запланованою спробою приземлення на поверхню супутника. При цьому космічний апарат зробив кілька знімків, які компанія поєднала у 27-секундне відео уповільненої зйомки.

Зазначається, що Blue Ghost запустили на ракеті SpaceX 15 січня. Місія посадкового модуля є частиною програми NASA CLPS, в межах якого апарат проводить 10 науково-технічних експериментів.

Йдеться, зокрема, про дослідження місячного пилу, радіаційного середовища на Місяці та взаємодії сонячного вітру з магнітосферою Землі. Після посадки апарату також планують виміряти відстань до нашої планети за допомогою лазерного рефлектора.

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Завдяки результатам експериментів американське космічне агентство хоче краще зрозуміти місячне середовище перед відрядженням туди астронавтів.

Очікується, що наступні два тижні Blue Ghost проведе на місячній орбіті. Згодом він запустить додатковий двигун, щоб зробити додатковий обліг супутника Землі, а потім 2 березня спробує приземлитися на ближчому боці Місяця – в районі Моря Криз, що лежить біля невеликого кратера.

Успіх матиме історичне значення, оскільки досі лише одній приватній компанії Intuitive Machines вдалося здійснити м'яку посадку космічного корабля на Місяць. Тоді космічний апарат Odysseus приземлився біля південного полюса Місяця також у межах місії за підтримки програми CLPS.

Нагадаємо

Місія BepiColombo зробила серію нових знімків Меркурія під час шостого прольоту над планетою. Космічний корабель, запущений у 2018 році, має приземлитися на Меркурій у 2026 році для детального дослідження.

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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