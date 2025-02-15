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Кратеры спутника как на ладони: космический аппарат сделал уникальные фото Луны перед исторической посадкой

Киев  •  УНН

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Космический аппарат Blue Ghost сфотографировал поверхность южного полюса Луны во время маневра на орбите. 2 марта аппарат попытается совершить посадку в районе Моря Кризисов для проведения научных экспериментов.

Космический аппарат Blue Ghost сделал снимки поверхности южного полюса Луны во время приближения к спутнику Земли. Об этом информирует УНН со ссылкой на  страницу компании Firefly Aerospace в соцсети Х.

Детали

Компании Firefly Aerospace, которая разработала посадочный аппарат, опубликовала в соцсети фото поверхности Луны, усеянной многочисленными кратерами.

13 февраля Blue Ghost запустил свои двигатели на четыре минуты и 15 секунд, выведя себя на эллиптическую орбиту Луны перед запланированной попыткой приземления на поверхность спутника. При этом космический аппарат сделал несколько снимков, которые компания объединила в 27-секундное видео замедленной съемки.

Отмечается, что Blue Ghost запустили на ракете SpaceX 15 января. Миссия посадочного модуля является частью программы NASA CLPS, в рамках которого аппарат проводит 10 научно-технических экспериментов.

Речь идет, в частности, об исследовании лунной пыли, радиационной среды на Луне и взаимодействия солнечного ветра с магнитосферой Земли. После посадки аппарата также планируют измерить расстояние до нашей планеты с помощью лазерного рефлектора.

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Благодаря результатам экспериментов американское космическое агентство хочет лучше понять лунную среду перед отправкой туда астронавтов.

Ожидается, что следующие две недели Blue Ghost проведет на лунной орбите. Впоследствии он запустит дополнительный двигатель, чтобы сделать дополнительный облет спутника Земли, а затем 2 марта попытается приземлиться на более близкой стороне Луны - в районе Моря Кризисов, лежащего возле небольшого кратера.

Успех будет иметь историческое значение, поскольку до сих пор только одной частной компании Intuitive Machines удалось осуществить мягкую посадку космического корабля на Луну. Тогда космический аппарат Odysseus приземлился у южного полюса Луны также в рамках миссии при поддержке программы CLPS.

Напомним

Миссия BepiColombo сделала серию новых снимков Меркурия во время шестого пролета над планетой. Космический корабль, запущенный в 2018 году, должен приземлиться на Меркурий в 2026 году для детального исследования.

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Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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