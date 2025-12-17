Военно-морские силы Венесуэлы взяли под охрану танкеры с нефтепродуктами
Киев • УНН
Власти Венесуэлы поручили военно-морским силам обеспечивать танкеры с нефтепродуктами. Это может обострить напряженность в отношениях с США на фоне заявлений Дональда Трампа о блокаде нефтяной отрасли страны.
Власти Венесуэлы поручили военно-морским силам обеспечивать танкеры с нефтепродуктами, что может обострить напряженность в отношениях с США на фоне заявлений Дональда Трампа о блокаде нефтяной отрасли страны. Об этом информирует издание The New York Times со ссылкой на источники, передает УНН.
Детали
Отмечается, что такой шаг повышает вероятность обострения отношений с США после заявлений президента Дональда Трампа о введении "блокады", направленной против нефтяного сектора Венесуэлы.
По словам трех информированных источников, в период со вторника вечера до утра среды несколько судов покинули восточное побережье страны под охраной военных кораблей.
Как пишет издание, решение о военном конвое стало ответом Каракаса на угрозы со стороны Трампа.
В то же время суда, движущиеся в сопровождении флота, пока не входят в перечень кораблей, находящихся под санкциями США, поэтому остается непонятным, могут ли они попасть под действие объявленной блокады.
Во вторник Трамп заявил, что сосредоточен на нефтяных танкерах, нарушивших торговые санкции США.
Анонимный американский чиновник заявил, что Вашингтон знает о сопровождении и рассматривает различные варианты действий, но отказался предоставить детали.
Напомним
Трамп приказал ввести "полную и окончательную" блокаду всех санкционных нефтяных танкеров Венесуэлы. Каракас осудил этот шаг как открытый акт агрессии.
Государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA возобновила загрузку сырой нефти и топлива после трехдневной паузы, вызванной кибератакой. Несмотря на техническое возобновление работы терминалов, экспорт топлива остается фактически заблокированным из-за жесткой политики Вашингтона.
Мексика предлагает посредничество между Венесуэлой и США на фоне морской блокады17.12.25, 18:55 • 2520 просмотров