Украина может пополнить ряд стран с "замороженными" войнами - Politico

Детали

Варианты, которые обсуждаются в администрации Байдена для долгосрочной «заморозки», включают установление потенциальных границ, которые Украина и россия согласились бы не пересекать, но которые не должны быть официальными границами. Обсуждения, хотя и предварительные, проходили в разных агентствах США и Белом доме.

Это сценарий, который может оказаться наиболее реалистичным в долгосрочной перспективе, учитывая, что ни Киев, ни москва не склонны признавать поражение. Это также становится все более вероятным на фоне чувства того, что будущее украинское контрнаступление не нанесет россии удар, считает Politico.

Замороженный конфликт, в котором боевые действия приостанавливаются, но ни одна из сторон не объявляется победителем и не согласна с официальным окончанием войны, также может стать политически приемлемым долгосрочным результатом для Соединенных Штатов и других стран, поддерживающих Украину.

Это означало бы, что количество военных столкновений сократится, расходы на поддержку Киева также, вероятно, сократятся, а общественное внимание к войне ослабнет.

«Мы планируем на долгосрочную перспективу, независимо от того, выглядит ли она замороженной или оттаенной», — сказал официальный представитель США, знакомый с дискуссиями администрации Байдена по Украине. Чиновник сказал, что такое планирование находится в центре внимания администрации, тогда как в прошлые месяцы "все было связано со срочными и краткосрочными задачами".

Два других американских чиновника и бывший чиновник администрации Байдена подтвердили, что продолжительная заморозка боевых действий — это одна из возможностей, к которой США готовятся. Официальные лица США также продумывают долгосрочные связи Вашингтона с Киевом в области безопасности и отношений Украины с военным альянсом НАТО.

«Есть школа мнения, которая говорит: «О, украинцы должны иметь Мариуполь и доступ к Азовскому морю». Есть другие, которые менее зациклены на размещении линий, пока Украина находится в безопасности в будущем», — сказал бывший чиновник администрации, описывая внутренние разговоры.

Такие обсуждения остаются на ранних стадиях, и официальные лица США подчеркивают, что война будет оставаться горячей в течение довольно долгого времени и что администрация Байдена намерена предоставить Украине оружие и поддержку, необходимые ей, чтобы вытеснить россиян с максимальной территории.

Пятый человек, чиновник администрации Байдена, выступавший от имени Белого дома, сказал, что обдумывается множество планов на случай непредвиденных обстоятельств, но ситуация нестабильна, и единственный надежный прогноз заключается в том, что россия не завоюет Украину.

В то время как многие официальные лица США избегают публичных разговоров о том, как будет развиваться российско-украинский конфликт, глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли неоднократно предполагал, что он закончится переговорами, а не военной победой ни одной из сторон.

По словам представителя министерства обороны, состав недавних пакетов военной помощи Украине отражает переход администрации Байдена к более долгосрочной стратегии.

Количество оборудования, отправленного непосредственно из существующих запасов США, за последние несколько месяцев неуклонно сокращалось, тогда как пакеты помощи, используемые для закупки нового оружия в промышленности — процесс, который может занять месяцы или годы, увеличился.

"Эти войны, как правило, продолжаются годами", — сказал Бенджамин Дженсен из Центра стратегических и международных исследований, проанализировавший исторические данные. «Даже при самом невероятном успешном контрнаступлении Украины война может продолжаться и в следующем году».

Ни один из разговаривавших с Politico официальных лиц администрации не стал прибегать к подробностям о том, как США будет вести многолетнюю войну, или описать точную глубину планирования замороженного конфликта — информацию, которая в значительной степени засекречена. Одно из официальных лиц США подчеркнуло, что администрация всегда планировала как долгосрочные, так и краткосрочные возможности.

Чем дольше затянется война, тем больше вероятность того, что россия и Украина ощутят международное и внутреннее давление с целью переговоров о прекращении огня, перемирия или иного правового механизма, чтобы остановить, если не официально прекратить войну.

Некоторые официальные лица и аналитики США говорят, что одной из агрессивных моделей может быть война в Корее. Активные боевые действия в этом конфликте завершились перемирием в 1953 году, но даже спустя 70 лет война официально не объявлена оконченной.

"Остановка в корейском стиле, безусловно, обсуждалась экспертами и аналитиками в правительстве и за его пределами", когда речь идет об Украине, сказал бывший чиновник администрации Байдена. "Это правдоподобно, потому что ни одной из сторон не нужно будет признавать какие-либо новые границы, и единственное, что нужно будет согласовать, — это прекратить стрельбу по установленной линии".

Другие потенциально важные примеры включают спор 2008 между Грузией и россией; более чем 70-летнее противостояние между Индией и Пакистаном через Кашмир, период, включающий три войны, разделены длительными холодными периодами. Такие остановленные войны временами возобновляются: прекращение огня между Азербайджаном и Арменией в 1994 году через Нагорный Карабах соблюдалось — хотя и не идеально — до тех пор, пока тяжелые бои не нарушили мир в 2020 году. Две страны сейчас пытаются договориться.

Бывший сотрудник американской разведки, занимавшийся вопросами, связанными с россией, сказал, что помощники Байдена, похоже, в эти дни склоннее обсуждать долгосрочные гарантии безопасности для Украины — еще один признак того, что они думают о будущем украинском контрнаступлении.

Высокопоставленный чиновник администрации Байдена подтвердил, что официальные лица США ведут переговоры с украинцами о характере отношений в будущем. «Мы хотим, чтобы Украина могла защитить себя и предотвратить будущие атаки», — сказал чиновник, подчеркнув, что Вашингтон не будет давить на Украину, чтобы она вступила в переговоры против ее воли.

Официальные лица США подчеркивают, что они пытаются избегать черно-белого мышления, когда планируют пути, по которым может пойти российско-украинская война. Ведь не исключено, что конфликт окажется где-нибудь между активной войной и охлажденным противостоянием.

Американские и европейские официальные лица утверждают, что было бы глупо считать, что угроза россии для Украины исчезнет в ближайшее время — даже если боевые действия будут прекращены на длительный период или путин уйдет со сцены.

"Конфликт и потенциал для новой атаки не исчезнут, возможно, через десятилетия", — сказал европейский чиновник, знакомый с дискуссиями, связанными с Украиной.