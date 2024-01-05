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ГУР провело спецоперацию в белгородской области, атакован взводный опорный пункт россиян

Киев  •  УНН

05 январь 2024, 11:07  •  10226 просмотра

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Украинская разведка провела спецоперацию в белгородской области, заминировав дорогу и поразив опорный пункт рф, нанеся врагу потери.

Главное управление разведки Минобороны Украины рассказало о проведении спецоперации на территории белгородской области россии. Воины заминировали дорогу и атаковали российский взводный опорный пункт. Об этом сообщает Telegram-канал ГУР, пишет УНН.

Детали

"В связи с учащением случаев диверсий со стороны россиян и ради защиты гражданских украинцев, проживающих в общинах вблизи государственной границы и страдающих от атак агрессора, воины Главного управления разведки министерства обороны Украины реализовали комплекс специальных действий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на основе разведданных, на российских позициях в Грайворонском районе белгородской области высшее руководство оккупационной армии рф запланировало проверку из-за недовольства и жалоб тамошнего личного состава плохими условиями службы.

Перед приездом руководства, оккупанты стали проводить активные инженерные работы.

"Чтобы нанести врагу потери и ухудшить его морально-психологическое состояние, спецназовцы ГУР МО Украины спланировали и осуществили спецоперацию. Во время выполнения задания разведчики заминировали единственную дорогу, по которой передвигались захватчики на указанном участке, а также атаковали российский взводный опорный пункт", - добавляют в ГУР.

В результате налета с применением стрелкового оружия и минометов, а также подрыва на украинских минах враг понес потери. Количество ликвидированных и раненых оккупантов уточняется.

Напомним,

В результате спецоперации ГУР на российском аэродроме "Шагол" сгорел истребитель-бомбардировщик Су-34.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
ГУР здійснило спецоперацію в бєлгородській області, атаковано взводний опорний пункт росіян
DIU conducts special operation in Belgorod region, attacks Russian platoon stronghold
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ГУР провело спецоперацию в белгородской области, атакован взводный опорный пункт россиян

Украинская разведка провела спецоперацию в белгородской области, заминировав дорогу и поразив опорный пункт рф, нанеся врагу потери.

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