ГУР під час рейду на бєлгородщину поранили "знакову особу" - Буданов
Київ • УНН
Українська розвідка провела рейд у Бєлгороді, в результаті якого було поранено відомого росіянина, якого евакуювали гелікоптером до Москви, про що повідомив Кирило Буданов.
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в ефірі телемарафону заявив, що під час нещодавнього рейду українських розвідників на бєлгородщину, один із важкопоранених росіян був знаковою особою і для його евакуації одразу ж прилетів гелікоптер, передає УНН.
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Буданов відзначив, що такі рейди — це звична справа для українських розвідників і той, хто несе війну іншим рано чи пізно отримає її у себе.
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Один із важкопоранених був досить знаковою особою. Одразу ж запросили гелікоптер для його евакуації прямо на Москву. Все інше розкривати не буду
Нагадаємо
5 січня стало відомо, що бійці ГУР здійснили спецоперацію в бєлгородській області, вони атакували взводний опорний пункт росіян та завдали ворогові втрат.
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