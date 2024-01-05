ГУР під час рейду на бєлгородщину поранили "знакову особу" - Буданов

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в ефірі телемарафону заявив, що під час нещодавнього рейду українських розвідників на бєлгородщину, один із важкопоранених росіян був знаковою особою і для його евакуації одразу ж прилетів гелікоптер, передає УНН.

Деталі

Буданов відзначив, що такі рейди — це звична справа для українських розвідників і той, хто несе війну іншим рано чи пізно отримає її у себе.

Цитата

Один із важкопоранених був досить знаковою особою. Одразу ж запросили гелікоптер для його евакуації прямо на Москву. Все інше розкривати не буду