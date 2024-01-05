Росіянин на передовій отримав дитячий лист з побажанням перемоги для України – ГУР

Російські солдати отримали на Новий рік листи від дітей з малюнками й побажаннями перемоги України. Це свідчить перехоплення телефонної розмови військового рф із дружиною, що опублікували у телеграм Головного управління розвідки, передає УНН.

Наши герои, поздравляем вас с Новым Годом! Желаем, что бы вы победили этих долбо*бов – москалей! И выгнали их с нашей земли! ВАРЯ, 7 ЛЕТ. – процитував отриманий лист російський солдат.

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Судячи з опублікованих записів військовий рф розповідає дружині про отримані новорічні листи від російських дітей з образами.

Та із обуренням додав: "это же из россии пришло!"

Дружина окупанта у свою чергу розповіла про велику кількість загиблих в бєлгороді під час останніх прильотів, та анонсувала "подарунок" від вагнерівців до 25 числа (ймовірно мова йде про січень - ред.).

"все думают, что пригожин жив", – заявила жінка