Росіянин на передовій отримав дитячий лист з побажанням перемоги для України – ГУР
Київ • УНН
Українські діти надіслали російським солдатам листи з побажаннями перемоги Україні, що шокувало солдата, який обговорював це зі своєю дружиною.
Російські солдати отримали на Новий рік листи від дітей з малюнками й побажаннями перемоги України. Це свідчить перехоплення телефонної розмови військового рф із дружиною, що опублікували у телеграм Головного управління розвідки, передає УНН.
Наши герои, поздравляем вас с Новым Годом! Желаем, что бы вы победили этих долбо*бов – москалей! И выгнали их с нашей земли! ВАРЯ, 7 ЛЕТ.
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Судячи з опублікованих записів військовий рф розповідає дружині про отримані новорічні листи від російських дітей з образами.
Та із обуренням додав: "это же из россии пришло!"
Дружина окупанта у свою чергу розповіла про велику кількість загиблих в бєлгороді під час останніх прильотів, та анонсувала "подарунок" від вагнерівців до 25 числа (ймовірно мова йде про січень - ред.).
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