Россиянин на передовой получил детское письмо с пожеланием победы для Украины - ГУР

Российские солдаты получили на Новый год письма от детей с рисунками и пожеланиями победы Украины. Об этом свидетельствует перехват телефонного разговора военного рф с женой, который опубликовали в телеграм Главного управления разведки, передает УНН.

Наши герои, поздравляем вас с Новым Годом! Желаем, что бы вы победили этих долбо*бов – москалей! И выгнали их с нашей земли! ВАРЯ, 7 ЛЕТ" - процитировал полученное письмо русский солдат.

Детали

Судя по опубликованным записям военный рф рассказывает жене о полученных новогодних письмах от российских детей с оскорблениями.

И с возмущением добавил: "это же из россии пришло!"

Жена оккупанта в свою очередь рассказала о большом количестве погибших в Белгороде во время последних прилетов, и анонсировала "подарок" от вагнеровцев до 25 числа (вероятно речь идет о январе - ред.).

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