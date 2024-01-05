Россиянин на передовой получил детское письмо с пожеланием победы для Украины - ГУР
Киев • УНН
Украинские дети прислали российским солдатам письма с пожеланиями победы Украине, что шокировало солдата, который обсуждал это со своей женой.
Российские солдаты получили на Новый год письма от детей с рисунками и пожеланиями победы Украины. Об этом свидетельствует перехват телефонного разговора военного рф с женой, который опубликовали в телеграм Главного управления разведки, передает УНН.
Наши герои, поздравляем вас с Новым Годом! Желаем, что бы вы победили этих долбо*бов – москалей! И выгнали их с нашей земли! ВАРЯ, 7 ЛЕТ"
Детали
Судя по опубликованным записям военный рф рассказывает жене о полученных новогодних письмах от российских детей с оскорблениями.
И с возмущением добавил: "это же из россии пришло!"
Жена оккупанта в свою очередь рассказала о большом количестве погибших в Белгороде во время последних прилетов, и анонсировала "подарок" от вагнеровцев до 25 числа (вероятно речь идет о январе - ред.).
"все думают, что пригожин жив", - заявила женщина
Россиянин на передовой получил детское письмо с пожеланием победы для Украины - ГУР
Украинские дети прислали российским солдатам письма с пожеланиями победы Украине, что шокировало солдата, который обсуждал это со своей женой.
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