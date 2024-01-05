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Аріель, Люцифер та Миролюб: які рідковживані імена батьки обирали для своїх малюків у 2023 році

Аріель, Люцифер та Миролюб: які рідковживані імена батьки обирали для своїх малюків у 2023 році

Київ • УНН

 • 33856 перегляди

У 2023 році українські батьки обирали для своїх дітей унікальні імена, такі як Миролюб та Люцифер, серед популярних, як Марія та Олександр.

Серед рідковживаних імен, які українські батьки обирали для своїх дітей у минулому 2023 році такі імена як: Миролюб, Люцифер, Аріель тощо. Про це повідомило центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції, передає УНН.

Деталі

Мінюст поділилися найпопулярнішими та найнезвичнішими іменами, якими українці називали своїх дітей в минулому році. Серед рідковживаних імен 2023 року - Миролюб, Мухаммед Алі, Люцифер, Аріель, Афіна чи Мане. Водночас Марія, Єва, Марк та Олександр, - тримають першість у рейтингу найпопулярніших імен.

В повідомленні зауважили, що інформація щодо найпопулярніших та рідкісних імен стосується тільки Київської, Черкаської, Вінницької, Житомирської та Хмельницької областей. Також повідомляється, що в Києві найчастіше дівчаткам батьки обирали імена Марія, Соломія, Єва, Поліна, а хлопчикам - Максим, Марк, Тимофій, Олександр, Данило, Михайло.

В Київські області найрозповсюдженішими були імена Дарина, Злата, Поліна, Софія, Єва, Соломія, Анна для дівчат та Тимофій, Тимур, Максим, Марк, Богдан, Олександр, Дмитро, для хлопчиків.

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За бажанням батьків дітям присвоювались рідкісні імена, а саме: Пауліна, Оріяна, Євдокія, Клара, Весна, Ведана, Дана, Астрід, Дзвінка-Ія, Сахара, Октавія, Вогнена, Арія, Афіна-Пенелопа, Яруна, Дзвінка, Килина, Еммануела, Іларія, Магда, Юстина, Фрея, Глафіра, Матільда, Іуліанія, Інга, Лілі, Леоніда, Зореслава, Афіна, Нефа, Алісі, Луна, Снєжка, Мане, Лісанна, Єсфірь, Елуна, Вірсавія, Домініка, Роксана, Адель, Франческа, Арміне, Славяна, Єремія – жіночі.

А також: Зореслав, Леслав, Яніслав, Велес, Ратмир, Кий, Люцифер, Граф, Корній, Будимир, Вір, Еней, Серафим, Єрофій, Люксор, Еней, Елізар, Іоанн, Гаррі, Адоніс, Арес, Іліодор, Марс, Тео, Ян, Доміан, Зевс, Грей, Кай, Реян, Леон, Карім, Саян, Міхей, Ельман, Рувім, Ілія, Теодор, Лаврін - чоловічі.

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