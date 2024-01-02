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29 березня, 17:57 • 169592 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 212741 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 189980 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 227117 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

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29 березня, 07:30 • 198861 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 164424 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 166054 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 153072 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 444513 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

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28 березня, 12:49 • 173637 перегляди

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У Києві назвали кількість новонароджених у Новий рік

У Києві назвали кількість новонароджених у Новий рік

Київ • УНН

 • 260831 перегляди

1 січня 2024 року в Києві народився 51 малюк, причому дівчаток більше, ніж хлопчиків.

У перший день нового року, 1 січня, у Києві народилося понад 50 дітей, більшість з них - дівчатка. Про це журналісту УНН повідомила керівник пресслужби Департаменту охорони здоров’я КМДА Наталя Вишневська.

За 1 січня 2024 року в Києві народилася 51 дитина, з них 21 хлопчик та 30 дівчаток

- сказала Вишневська.

Доповнення

За рік повномасштабної війни у столиці народилось 16 461 немовля.

Анна Мурашко

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