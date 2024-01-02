У Києві назвали кількість новонароджених у Новий рік

У перший день нового року, 1 січня, у Києві народилося понад 50 дітей, більшість з них - дівчатка. Про це журналісту УНН повідомила керівник пресслужби Департаменту охорони здоров’я КМДА Наталя Вишневська.

За 1 січня 2024 року в Києві народилася 51 дитина, з них 21 хлопчик та 30 дівчаток - сказала Вишневська.

Доповнення

За рік повномасштабної війни у столиці народилось 16 461 немовля.