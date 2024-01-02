У Києві назвали кількість новонароджених у Новий рік
Київ • УНН
1 січня 2024 року в Києві народився 51 малюк, причому дівчаток більше, ніж хлопчиків.
У перший день нового року, 1 січня, у Києві народилося понад 50 дітей, більшість з них - дівчатка. Про це журналісту УНН повідомила керівник пресслужби Департаменту охорони здоров’я КМДА Наталя Вишневська.
За 1 січня 2024 року в Києві народилася 51 дитина, з них 21 хлопчик та 30 дівчаток
Доповнення
За рік повномасштабної війни у столиці народилось 16 461 немовля.