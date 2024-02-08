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Злата, Жива, Марк та Авель: найпоширеніші та найрідкісніші імена, якими торік називали немовлят в Україні

Київ • УНН

 • 28437 перегляди

Міністерство юстиції опублікувало найпоширеніші та найрідкісніші імена, якими називали немовлят в Україні у другій половині 2023 року, серед яких Джульєтта та Авель.

Найпоширеніші та рідковживані імена, які давали малюкам в Україні у другій половині 2023 року, оприлюднило Міністерство юстиції, серед останніх зокрема Джульєта та Авель, передає УНН.

Деталі

Як повідомляється, найчастіше при державній реєстрації народження давали такі імена:

  • Анна, Вікторія, Єва, Злата, Катерина, Мирослава, Марія, Мілана, Софія, Соломія;
  • Андрій, Артем, Богдан, Давид, Данило, Дмитро, Максим, Матвій, Марк, Микола, Олександр.

Рідковживаними іменами, якими називали малюків, як вказано, були:

  • Джульєта, Юстінія, Жива, Лієль, Каталєя, Мілада, Шеру, Марселіна, Роксана, Стефанія, Гната;
  • Відар, Ілай, Ксав’єр, Авель, Рожден, Іона, Тео, Лев, Зорян, Ян.

Аріель, Люцифер та Миролюб: які рідковживані імена батьки обирали для своїх малюків у 2023 році05.01.24, 23:25 • 33857 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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