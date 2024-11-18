Германия начинает поставки Украине 4 тыс. дронов с искусственным интеллектом
Киев • УНН
Германия начинает поставки Украине 4000 БПЛА «Mini-Taurus» с искусственным интеллектом. Дроны способны противостоять российским GPS-помехам и могут атаковать важные военные объекты.
Германия начинает поставки Украине 4 тысячи БПЛА «Mini-Taurus» с искусственным интеллектом, сообщает Die Bild, передает УНН.
Детали
Как сообщает Bild, Германия передаст Украине 4 000 так называемых «ударных беспилотников». Беспилотники значительно сложнее классических дронов-камикадзе и имеют гораздо больший радиус действия. По данным Bild, в промышленности их называют «Mini-Taurus».
Отмечается, что управляемые искусственным интеллектом ударные беспилотники компании «Helsing» противостоят российским GPS-помехам и средствам радиоэлектронной борьбы.
Федеральный министр обороны Борис Писториус заявил, что он «очень рад, что поставки этих ударных дронов с искусственным интеллектом начинаются прямо сейчас». Украинские вооруженные силы могут использовать их для нанесения ударов по российским дорогостоящим военным объектам, например, российским командным пунктам или логистическим объектам».
Писториус уже объявлял о поставках в июне, но без указания даты.
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