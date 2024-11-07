Германия сохранит поддержку Украины в 2025 году, несмотря на распад коалиции - СМИ

ukenru
Эксклюзив
Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"
16:20 • 32417 просмотра

Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"

Эксклюзив
В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями
15:40 • 47536 просмотра

В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями

Эксклюзив
Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости
11:40 • 102955 просмотра

Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости

Эксклюзив
У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения
6 ноября 2024, 18:07 • 117916 просмотра

У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения

Эксклюзив
Что нужно знать родителям: как война и оккупация влияют на детскую психику
6 ноября 2024, 14:59 • 160980 просмотра

Что нужно знать родителям: как война и оккупация влияют на детскую психику

Эксклюзив
Украине потребуются десятилетия для восстановления экосистем после войны - КНИИСЭ
6 ноября 2024, 13:36 • 161735 просмотра

Украине потребуются десятилетия для восстановления экосистем после войны - КНИИСЭ

Эксклюзив
Инклюзивное образование в Броварах: как громада поддерживает детей с сенсорными нарушениями
6 ноября 2024, 11:47 • 130278 просмотра

Инклюзивное образование в Броварах: как громада поддерживает детей с сенсорными нарушениями

Эксклюзив
Дело главного юриста НБУ: признание потерпевших открывает путь к вручению подозрения
6 ноября 2024, 11:25 • 118870 просмотра

Дело главного юриста НБУ: признание потерпевших открывает путь к вручению подозрения

Эксклюзив
Можно ли будет развестись онлайн через "Дію"? В Минцифре ответили
5 ноября 2024, 15:41 • 133128 просмотра

Можно ли будет развестись онлайн через "Дію"? В Минцифре ответили

Эксклюзив
В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка
5 ноября 2024, 14:10 • 141508 просмотра

В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Атака рф на энергетику привела к частичному обесточиванию Житомирской и Ровенской областей - Укрэнерго

Атака рф на энергетику привела к частичному обесточиванию Житомирской и Ровенской областей - Укрэнерго

09:14 • 39428 просмотра
Почти все разосланные повестки направили неработающим украинцам - Шмигаль

Почти все разосланные повестки направили неработающим украинцам - Шмигаль

09:38 • 44060 просмотра
В результате российских атак бомбами «ФАБ-250» в Донецкой области повреждена инфраструктура и частные здания

В результате российских атак бомбами «ФАБ-250» в Донецкой области повреждена инфраструктура и частные здания

09:59 • 38778 просмотра
Правительство после аудита введет более четкие параметры бронирования работников

Правительство после аудита введет более четкие параметры бронирования работников

10:24 • 36429 просмотра
АРМА оправдывается перед Ощадбанком и открещивается от ответственности за невозврат кредита ТРЦ "Гулливер"

АРМА оправдывается перед Ощадбанком и открещивается от ответственности за невозврат кредита ТРЦ "Гулливер"

16:29 • 35730 просмотра
публикации
АРМА оправдывается перед Ощадбанком и открещивается от ответственности за невозврат кредита ТРЦ "Гулливер"

АРМА оправдывается перед Ощадбанком и открещивается от ответственности за невозврат кредита ТРЦ "Гулливер"

16:29 • 35730 просмотра
Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости

Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости
Эксклюзив

11:40 • 102955 просмотра
"Ощадбанк" может потерять миллиарды из-за конкурса АРМА на поиск управляющего для "Гулливера": что пошло не так

"Ощадбанк" может потерять миллиарды из-за конкурса АРМА на поиск управляющего для "Гулливера": что пошло не так

06:30 • 126685 просмотра
Уволенный из НАБУ Углава призвал Шабунина выполнить решение суда, которым его признали пустословом

Уволенный из НАБУ Углава призвал Шабунина выполнить решение суда, которым его признали пустословом

6 ноября 2024, 16:06 • 124976 просмотра
Что нужно знать родителям: как война и оккупация влияют на детскую психику

Что нужно знать родителям: как война и оккупация влияют на детскую психику
Эксклюзив

6 ноября 2024, 14:59 • 160981 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Один из спутников Урана, вероятно, скрывает огромный подземный океан жидкой воды

Один из спутников Урана, вероятно, скрывает огромный подземный океан жидкой воды

17:19 • 10539 просмотра
Участники ставок на выборы в США ожидают выплаты $450 млн после победы Трампа - Reuters

Участники ставок на выборы в США ожидают выплаты $450 млн после победы Трампа - Reuters

15:17 • 16955 просмотра
Выйдет в 2025 году: Netflix раскрыл названия эпизодов финального сезона «Очень странных дел»

Выйдет в 2025 году: Netflix раскрыл названия эпизодов финального сезона «Очень странных дел»

6 ноября 2024, 17:54 • 100808 просмотра
Культовая японская гора Фудзи, которая известна снежным одеялом, наконец-то покрылась белым покровом

Культовая японская гора Фудзи, которая известна снежным одеялом, наконец-то покрылась белым покровом

6 ноября 2024, 10:02 • 108548 просмотра
Гала-ужин в LACMA: самые яркие образы голливудских звезд

Гала-ужин в LACMA: самые яркие образы голливудских звезд

3 ноября 2024, 12:40 • 136394 просмотра
Актуальное
Германия сохранит поддержку Украины в 2025 году, несмотря на распад коалиции - СМИ

Германия сохранит поддержку Украины в 2025 году, несмотря на распад коалиции - СМИ

Киев  •  УНН

18:43 • 1389 просмотра

Read in English

Германия сохранит большую часть обещанной помощи Украине в 4 млрд евро на 2025 год даже при задержке бюджета. Политический кризис в немецком правительстве связывают с вероятным возвращением Трампа.

Германия сможет предоставить большую часть из 4 миллиардов евро (4,3 миллиарда долларов), обещанных Украине, даже если бюджет на 2025 год не будет одобрен вовремя после распада коалиционного правительства. Об этом сообщили Reuters источники из бюджетного комитета Германии, передает УНН.

Средства в основном представляют собой выделенные ассигнования и поэтому могут быть выплачены в рамках временного бюджетного управления, если бюджет не будет принят, сообщили четыре источника.

Помощь Германии Украине была сокращена до 4 миллиардов евро в 2025 году с примерно 8 миллиардов евро в 2024 году, согласно проекту бюджета на 2025 год.

Германия надеялась, что Украина сможет удовлетворить большую часть своих военных потребностей за счет кредитов в размере 50 миллиардов долларов из средств замороженных российских активов, одобренных Группой семи промышленно развитых стран.

Однако возвращение республиканца Дональда Трампа в Белый дом вызывает в Европе опасения, что поддержка США Киева может уменьшиться. Коалиционное правительство Германии рухнуло через несколько часов после того, как победа Трампа стала очевидной в среду, когда канцлер Олаф Шольц уволил своего министра финансов Кристиана Линднера.

"В политическом плане потрясения в немецком правительстве — это первый знак, первая реакция на переизбрание Трампа", — сказал Жиль Гибу, глава отдела европейских стратегий акционерного капитала в AXA Investment Managers в Париже.

Вероятная задержка в бюджете следующего года означает отсутствие расходов на новые проекты, хотя некоторые расходы, такие как дополнительная помощь Украине, все еще могут быть одобрены.

Добавим

Кабинет министров Германии согласовал бюджет летом, и он должен был быть одобрен парламентом до конца года, но теперь это может быть отложено до середины 2025 года.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политикаНовости Мира
donald-trampДональд Трамп
kristian-lindnerКристиан Линднер
germaniyaГермания
olaf-sholtsОлаф Шольц
ukrainaУкраина