Германия сохранит поддержку Украины в 2025 году, несмотря на распад коалиции - СМИ
Киев • УНН
Германия сохранит большую часть обещанной помощи Украине в 4 млрд евро на 2025 год даже при задержке бюджета. Политический кризис в немецком правительстве связывают с вероятным возвращением Трампа.
Германия сможет предоставить большую часть из 4 миллиардов евро (4,3 миллиарда долларов), обещанных Украине, даже если бюджет на 2025 год не будет одобрен вовремя после распада коалиционного правительства. Об этом сообщили Reuters источники из бюджетного комитета Германии, передает УНН.
Средства в основном представляют собой выделенные ассигнования и поэтому могут быть выплачены в рамках временного бюджетного управления, если бюджет не будет принят, сообщили четыре источника.
Помощь Германии Украине была сокращена до 4 миллиардов евро в 2025 году с примерно 8 миллиардов евро в 2024 году, согласно проекту бюджета на 2025 год.
Германия надеялась, что Украина сможет удовлетворить большую часть своих военных потребностей за счет кредитов в размере 50 миллиардов долларов из средств замороженных российских активов, одобренных Группой семи промышленно развитых стран.
Однако возвращение республиканца Дональда Трампа в Белый дом вызывает в Европе опасения, что поддержка США Киева может уменьшиться. Коалиционное правительство Германии рухнуло через несколько часов после того, как победа Трампа стала очевидной в среду, когда канцлер Олаф Шольц уволил своего министра финансов Кристиана Линднера.
"В политическом плане потрясения в немецком правительстве — это первый знак, первая реакция на переизбрание Трампа", — сказал Жиль Гибу, глава отдела европейских стратегий акционерного капитала в AXA Investment Managers в Париже.
Вероятная задержка в бюджете следующего года означает отсутствие расходов на новые проекты, хотя некоторые расходы, такие как дополнительная помощь Украине, все еще могут быть одобрены.
Добавим
Кабинет министров Германии согласовал бюджет летом, и он должен был быть одобрен парламентом до конца года, но теперь это может быть отложено до середины 2025 года.