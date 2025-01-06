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OpenAI змінює курс: Сем Альтман розкриває плани щодо суперінтелекту

OpenAI змінює курс: Сем Альтман розкриває плани щодо суперінтелекту

Київ • УНН

 • 24241 перегляди

OpenAI переорієнтовується на розробку суперінтелекту, вважаючи AGI вже контрольованим. Сем Альтман прогнозує швидку появу суперінтелекту та наголошує на важливості обережного підходу до його розвитку.

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман заявив, що компанія спрямовує зусилля на створення суперінтелекту, припускаючи, що розробка штучного загального інтелекту (AGI) у традиційному розумінні вже перебуває під контролем, пише УНН з посиланням на TechCrunch.

Деталі

Ми любимо наші нинішні продукти, але ми тут заради славного майбутнього

- зазначив Альтман у своєму блозі.

За його словами, суперінтелект може революціонізувати науку та економіку, прискорюючи відкриття й підвищуючи глобальний рівень добробуту.

Сем Альтман раніше говорив, що появу суперінтелекту можна очікувати "швидше, ніж всі думають", і наголошував на важливості обережного підходу до розвитку таких систем.

Однак OpenAI визнає, що керування ними залишається відкритим викликом.

Ми майже впевнені, що в найближчі кілька років всі побачать те, що бачимо ми, і що необхідність діяти з великою обережністю, одночасно максимізуючи широкі переваги і можливості, є дуже важливою

- зазначив Альтман.

"З огляду на можливості нашої роботи, OpenAI не може бути звичайною компанією. Яке це щастя і приниження - мати можливість відігравати певну роль у цій роботі".

Попри попередження про небезпеки суперінтелекту, компанія нещодавно розформувала команди, які працювали над безпекою ШІ. Це викликало критику від деяких дослідників, які пов’язують зміни з комерційними амбіціями компанії.

На коментарі критиків про недостатню увагу до безпеки Альтман відповів: "Я б вказав на наш послужний список".

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що у 2025 році штучний інтелект стане більш спеціалізованим та орієнтованим на конкретні бізнес-завдання. Кібербезпека еволюціонує через нові загрози, а компанії переглянуть підходи до хмарних технологій та інфраструктури.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Технології
openaiOpenAI

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