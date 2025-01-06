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OpenAI меняет курс: Сэм Альтман раскрывает планы по суперинтеллекту

OpenAI меняет курс: Сэм Альтман раскрывает планы по суперинтеллекту

Киев  •  УНН

 • 4842 просмотра

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OpenAI переориентируется на разработку суперинтеллекта, считая AGI уже контролируемым. Сэм Альтман прогнозирует скорое появление суперинтеллекта и подчеркивает важность осторожного подхода к его развитию.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что компания направляет усилия на создание суперинтеллекта, предполагая, что разработка искусственного общего интеллекта (AGI) в традиционном понимании уже находится под контролем, пишет УНН со ссылкой на TechCrunch.

Детали

Мы любим наши нынешние продукты, но мы здесь ради славного будущего

- отметил Альтман в своем блоге.

По его словам, суперинтеллект может революционизировать науку и экономику, ускоряя открытия и повышая глобальный уровень благосостояния.

Сэм Альтман ранее говорил, что появление суперинтеллекта можно ожидать «быстрее, чем все думают», и подчеркивал важность осторожного подхода к развитию таких систем.

Однако OpenAI признает, что управление ими остается открытым вызовом.

Мы почти уверены, что в ближайшие несколько лет все увидят то, что видим мы, и что необходимость действовать с большой осторожностью, одновременно максимизируя широкие преимущества и возможности, является очень важной

- отметил Альтман.

«Учитывая возможности нашей работы, OpenAI не может быть обычной компанией. Какое это счастье и унижение - иметь возможность играть определенную роль в этой работе».

Несмотря на предупреждения об опасностях суперинтеллекта, компания недавно расформировала команды, которые работали над безопасностью ИИ. Это вызвало критику от некоторых исследователей, которые связывают изменения с коммерческими амбициями компании.

На комментарии критиков о недостаточном внимании к безопасности Альтман ответил: «Я бы указал на наш послужной список».

Напомним,

Ранее УНН писал, что в 2025 году искусственный интеллект станет более специализированным и ориентированным на конкретные бизнес-задачи. Кибербезопасность эволюционирует из-за новых угроз, а компании пересмотрят подходы к облачным технологиям и инфраструктуре.

Алина Волянская

Алина Волянская

Технологии
openaiOpenAI