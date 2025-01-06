OpenAI меняет курс: Сэм Альтман раскрывает планы по суперинтеллекту

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что компания направляет усилия на создание суперинтеллекта, предполагая, что разработка искусственного общего интеллекта (AGI) в традиционном понимании уже находится под контролем, пишет УНН со ссылкой на TechCrunch.

Детали

Мы любим наши нынешние продукты, но мы здесь ради славного будущего

По его словам, суперинтеллект может революционизировать науку и экономику, ускоряя открытия и повышая глобальный уровень благосостояния.

Сэм Альтман ранее говорил, что появление суперинтеллекта можно ожидать «быстрее, чем все думают», и подчеркивал важность осторожного подхода к развитию таких систем.

Однако OpenAI признает, что управление ими остается открытым вызовом.

Мы почти уверены, что в ближайшие несколько лет все увидят то, что видим мы, и что необходимость действовать с большой осторожностью, одновременно максимизируя широкие преимущества и возможности, является очень важной