OpenAI меняет курс: Сэм Альтман раскрывает планы по суперинтеллекту
Киев • УНН
OpenAI переориентируется на разработку суперинтеллекта, считая AGI уже контролируемым. Сэм Альтман прогнозирует скорое появление суперинтеллекта и подчеркивает важность осторожного подхода к его развитию.
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что компания направляет усилия на создание суперинтеллекта, предполагая, что разработка искусственного общего интеллекта (AGI) в традиционном понимании уже находится под контролем, пишет УНН со ссылкой на TechCrunch.
Детали
Мы любим наши нынешние продукты, но мы здесь ради славного будущего
По его словам, суперинтеллект может революционизировать науку и экономику, ускоряя открытия и повышая глобальный уровень благосостояния.
Сэм Альтман ранее говорил, что появление суперинтеллекта можно ожидать «быстрее, чем все думают», и подчеркивал важность осторожного подхода к развитию таких систем.
Однако OpenAI признает, что управление ими остается открытым вызовом.
Мы почти уверены, что в ближайшие несколько лет все увидят то, что видим мы, и что необходимость действовать с большой осторожностью, одновременно максимизируя широкие преимущества и возможности, является очень важной
«Учитывая возможности нашей работы, OpenAI не может быть обычной компанией. Какое это счастье и унижение - иметь возможность играть определенную роль в этой работе».
Несмотря на предупреждения об опасностях суперинтеллекта, компания недавно расформировала команды, которые работали над безопасностью ИИ. Это вызвало критику от некоторых исследователей, которые связывают изменения с коммерческими амбициями компании.
На комментарии критиков о недостаточном внимании к безопасности Альтман ответил: «Я бы указал на наш послужной список».
Напомним,
Ранее УНН писал, что в 2025 году искусственный интеллект станет более специализированным и ориентированным на конкретные бизнес-задачи. Кибербезопасность эволюционирует из-за новых угроз, а компании пересмотрят подходы к облачным технологиям и инфраструктуре.