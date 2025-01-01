Технології 2025 року: як ШІ та кібербезпека вплинуть на світ

2025-й рік обіцяє бути визначальним для технологічної індустрії. На основі уроків 2024-го він принесе значні зміни у галузях штучного інтелекту та кібербезпеки. Forbes пише про головні тенденції, яких варто очікувати у 2025-му, передає УНН.

Деталі

Штучний інтелект у 2025 році стане більш орієнтованим на конкретні завдання. Бізнеси почнуть використовувати ШІ для обробки своїх даних, щоб отримувати більш точні результати, зокрема для підвищення ефективності і зниження витрат. Вже зараз ШІ активно застосовують у таких сферах, як охорона здоров’я, де він допомагає в діагностиці, виробництві, де прогнозують можливі поломки, а також у фінансах для виявлення шахрайства.

Крім того, з’являються нові етичні правила для розробки ШІ, які допомагають уникати упередженості і неправильного використання технології, що дозволяє зміцнити довіру до неї.

ШІ також допоможе автоматизувати багато процесів у різних сферах, від фінансів до медицини, що дозволить зекономити час та кошти.

Кібербезпека у 2025 році зміниться, оскільки кіберзагрози стають все більш серйозними. Важливою тенденцією стане використання ШІ для виявлення і нейтралізації кібернападів в реальному часі. Це дозволить швидше реагувати на загрози і мінімізувати збитки. Також почнуть застосовувати нові методи захисту даних, які будуть стійкими до майбутніх технологій, таких як квантові комп’ютери, що можуть розшифровувати традиційне шифрування. Урядові організації в різних країнах посилять контроль за кібербезпекою, що змусить компанії покращити свої системи захисту.

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Що стосується хмарних технологій, то у 2025 році компанії почнуть шукати способи зменшення витрат на хмарні послуги. Хоча хмари й надалі будуть важливою частиною IT-стратегії, все більше компаній почнуть використовувати кілька хмарних провайдерів одночасно, щоб зменшити ризики через залежність від одного постачальника. Також буде збільшуватися використання технологій, які дозволяють обробляти дані ближче до місця їх збору (це називається edge computing), що особливо важливо для таких технологій, як автономні автомобілі або інтернет речей.

Інфраструктура дата-центрів також зазнає змін через збільшення використання ШІ. Для обробки великих обсягів даних дата-центри почнуть інвестувати в спеціалізоване обладнання, наприклад графічні процесори, що оптимізовані для роботи з ШІ. Крім того, для забезпечення енергоефективності буде використовуватися новітнє охолоджувальне обладнання, а деякі дата-центри можуть переходити на альтернативні джерела енергії, такі як водень або ядерна енергетика.

Зміни торкнуться і робочої сили. Через автоматизацію деякі професії зникнуть, але водночас з’являться нові можливості, наприклад, у галузях аналізу даних, управління ШІ або співпраці людини з машиною. Професіонали будуть покращувати свої навички у нових технологіях, таких як ШІ, квантові комп’ютери і кібербезпека, щоб залишатися конкурентоспроможними на ринку праці. Також буде збільшуватися кількість компаній, які повертаються до офісної роботи, хоча гібридний формат роботи залишатиметься популярним.

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Щодо блокчейну, хоча криптовалюти залишаються нестабільними, сама технологія блокчейн знайде нові застосування. Наприклад, вона допоможе зробити ланцюги постачання більш прозорими і захищеними від шахрайства. Важливим стане також розвиток блокчейн-систем для децентралізованої ідентифікації, що дозволить користувачам мати повний контроль над своїми даними.

У 2025 році технології і надалі будуть змінювати не лише бізнес, а й політику. Наприклад, США зосередяться на виробництві важливих технологій всередині країни, щоб зменшити залежність від інших держав. Крім того, країни почнуть активніше співпрацювати в боротьбі з кіберзагрозами. Технології також будуть піддаватися новим регулюванням, зокрема в питаннях конфіденційності даних та етики ШІ.

У 2025 році технології продовжать трансформувати світ, і компанії, які зможуть ефективно використовувати новітні досягнення, матимуть конкурентні переваги.