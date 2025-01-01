Технологии 2025 года: как ИИ и кибербезопасность повлияют на мир

2025-й год обещает быть определяющим для технологической индустрии. На основе уроков 2024-го он принесет значительные изменения в области искусственного интеллекта и кибербезопасности. Forbes пишет о главных тенденциях, которых стоит ожидать в 2025-м, передает УНН.

Детали

Искусственный интеллект в 2025 году станет более ориентированным на конкретные задачи. Бизнесы начнут использовать ИИ для обработки своих данных, чтобы получать более точные результаты, в том числе для повышения эффективности и снижения затрат. Уже сейчас ИИ активно применяют в таких сферах, как здравоохранение, где он помогает в диагностике, производстве, где прогнозируют возможные поломки, а также в финансах для выявления мошенничества.

Кроме того, появляются новые этические правила для разработки ИИ, которые помогают избегать предвзятости и неправильного использования технологии, что позволяет укрепить доверие к ней.

ИИ также поможет автоматизировать многие процессы в различных сферах, от финансов до медицины, что позволит сэкономить время и средства.

Кибербезопасность в 2025 году изменится, поскольку киберугрозы становятся все более серьезными. Важной тенденцией станет использование ИИ для обнаружения и нейтрализации кибернападений в реальном времени. Это позволит быстрее реагировать на угрозы и минимизировать ущерб. Также начнут применять новые методы защиты данных, которые будут устойчивыми к будущим технологиям, таким как квантовые компьютеры, которые могут расшифровывать традиционное шифрование. Правительственные организации в разных странах усилят контроль за кибербезопасностью, что заставит компании улучшить свои системы защиты.

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Что касается облачных технологий, то в 2025 году компании начнут искать способы уменьшения расходов на облачные услуги. Хотя облака и в дальнейшем будут важной частью IT-стратегии, все больше компаний начнут использовать несколько облачных провайдеров одновременно, чтобы уменьшить риски из-за зависимости от одного поставщика. Также будет увеличиваться использование технологий, которые позволяют обрабатывать данные ближе к месту их сбора (это называется edge computing), что особенно важно для таких технологий, как автономные автомобили или интернет вещей.

Инфраструктура дата-центров также претерпит изменения из-за увеличения использования ИИ. Для обработки больших объемов данных дата-центры начнут инвестировать в специализированное оборудование, например графические процессоры, оптимизированные для работы с ИИ. Кроме того, для обеспечения энергоэффективности будет использоваться новейшее охлаждающее оборудование, а некоторые дата-центры могут переходить на альтернативные источники энергии, такие как водород или ядерная энергетика.

Изменения коснутся и рабочей силы. Из-за автоматизации некоторые профессии исчезнут, но в то же время появятся новые возможности, например, в области анализа данных, управления ИИ или сотрудничества человека с машиной. Профессионалы будут улучшать свои навыки в новых технологиях, таких как ИИ, квантовые компьютеры и кибербезопасность, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке труда. Также будет увеличиваться количество компаний, которые возвращаются к офисной работе, хотя гибридный формат работы будет оставаться популярным.

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Что касается блокчейна, хотя криптовалюты остаются нестабильными, сама технология блокчейн найдет новые применения. Например, она поможет сделать цепи поставок более прозрачными и защищенными от мошенничества. Важным станет также развитие блокчейн-систем для децентрализованной идентификации, что позволит пользователям иметь полный контроль над своими данными.

В 2025 году технологии и в дальнейшем будут менять не только бизнес, но и политику. Например, США сосредоточатся на производстве важных технологий внутри страны, чтобы уменьшить зависимость от других государств. Кроме того, страны начнут активнее сотрудничать в борьбе с киберугрозами. Технологии также будут подвергаться новым регулированиям, в частности в вопросах конфиденциальности данных и этики ИИ.

В 2025 году технологии продолжат трансформировать мир, и компании, которые смогут эффективно использовать новейшие достижения, будут иметь конкурентные преимущества.