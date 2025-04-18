Суд в США признал Google монополистом в сфере интернет-рекламы

Суд США постановил, что компания Google незаконно получила и удерживала монополию на рынке цифровой рекламы - это очередное антимонопольное поражение для технологического гиганта, которое может привести к принудительной продаже части его бизнеса. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Судья Леони Бринкема, ведущая дело в федеральном суде штата Вирджиния, в четверг заявила, что Google "сознательно" монополизировала рынки рекламного обмена и серверов объявлений для издателей.

В то же время судья признала, что Министерство юстиции США, подавшее иск, не смогло доказать, что Google несправедливо доминировал в третьей составляющей рынка - рекламных сетях для рекламодателей.

В ответ Google заявила: "Мы выиграли половину этого дела и будем подавать апелляцию на другую половину… Мы не согласны с решением суда в отношении наших инструментов для издателей. У издателей есть много вариантов, и они выбирают Google, потому что наши рекламные технологии просты, доступны и эффективны".

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Это решение появилось после того, как в прошлом году в отдельном антимонопольном деле федеральный судья установил, что Google тратит миллиарды долларов на эксклюзивные соглашения, чтобы удержать незаконную монополию на рынке поиска. Вторая фаза того судебного процесса, в которой будут определены меры правового воздействия, начнется на следующей неделе.

В деле о поиске Министерство юстиции требовало, чтобы Google продал браузер Chrome, прекратил ежегодные выплаты Apple в размере 20 миллиардов долларов за право быть поисковиком по умолчанию, а также поделился большим количеством данных с конкурентами.

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