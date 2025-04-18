LG буде аналізувати емоції телеглядачів для контролю персоналізації реклами

Вбудована реклама телевізорів LG стане більш індивідуальною завдяки технології, яка аналізує емоції глядача. Маючи цю інформацію ШІ групуватиме телеглядачів у різні категорії та підбиратиме таку рекламу для показу, на яку вони реагуватимуть найбільше.

Про це повідомляє УНН із посиланням на Arstechnica.

Компанія LG планує включити технологію ШІ компанії-партнера ZenVision у своє телевізійне програмне забезпечення для інтерпретації психологічних факторів, які впливають на глядача: особисті інтереси, риси характеру та спосіб життя.

Незабаром телевізори торгової марки використовуватимуть таку модель ШІ для підбору реклами, яка більше відповідатиме емоціям глядачів, а відповідно і більше вплине на них.

Передбачається, що технологія зможе інтерпретувати типи емоцій, які відображаються у контенті, який обирають для себе глядачі, використовуючи загальнодоступну інформацію про сценарій і сюжет шоу або фільму. Також вона зможе аналізувати поведінку глядачів.

У рамках нового партнерства між LG та ZenVision, останній зможе використовувати дані, зібрані LG із програмного забезпечення автоматичного розпізнавання контенту в телевізорах.

Маючи всю цю інформацію, ZenVision групуватиме телеглядачів LG у чітко визначені ринкові сегменти: "цілеспрямовані досягнення", "соціальні зв’язки" або "емоційно зацікавлені планувальники - сказав представник LG.

Інші потенційні категорії - "приймачі цифрових технологій", "шукачі оздоровлення", "позитивний вплив і навколишнє середовище" і "гроші мають значення".

Такий тип цільової реклами має надати рекламодавцям глибшу інформацію про телеглядачів, ніж демографічні дані чи навіть контекстну рекламу (яка показує рекламу на основі того, що дивиться глядач) за допомогою психографічних даних.

Вони дозволять рекламодавцям орієнтуватися на людей на основі так званих психологічних факторів, таких як особисті переконання, цінності та ставлення.

Технологія використовуватиметься для показу реклами на головних екранах смарт-телевізорів LG, на безкоштовних телеканалах із підтримкою реклами (FAST) та в інших місцях у webOS - повідомляє StreamTV Insider.

Партнерство відбувається в той момент, коли оператори телевізійних ОС шукають нові способи використання смарт-телевізорів для розвитку власного рекламного бізнесу та спонукання людей використовувати телевізори, щоб купувати речі.

Завдяки своїй здатності відстежувати поведінку телеглядачів, зокрема те, що вони дивляться та шукають на своїх телевізорах, смарт-телевізори стають новим майданчиком для рекламодавців.

Як зазначається в повідомленні LG, телевізори являють собою "один із сегментів реклами, що найшвидше зростає в США, і очікується, що до 2027 року він досягне понад 40 мільярдів доларів проти 24,6 мільярда доларів у 2023 році".

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