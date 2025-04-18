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LG будет анализировать эмоции телезрителей для контроля персонализации рекламы

Киев • УНН

 • 2936 просмотра

LG использует ИИ для анализа эмоций телезрителей и показа рекламы, которая больше всего их заинтересует. Технология будет определять психологические факторы аудитории.

LG будет анализировать эмоции телезрителей для контроля персонализации рекламы

Встроенная реклама телевизоров LG станет более индивидуальной благодаря технологии, которая анализирует эмоции зрителя. Имея эту информацию, ИИ будет группировать телезрителей в разные категории и подбирать такую рекламу для показа, на которую они будут реагировать больше всего.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Arstechnica.

Компания LG планирует включить технологию ИИ компании-партнера ZenVision в свое телевизионное программное обеспечение для интерпретации психологических факторов, влияющих на зрителя: личные интересы, черты характера и образ жизни.

Вскоре телевизоры торговой марки будут использовать такую модель ИИ для подбора рекламы, которая больше будет соответствовать эмоциям зрителей, а соответственно и больше повлияет на них.

Предполагается, что технология сможет интерпретировать типы эмоций, которые отображаются в контенте, который выбирают для себя зрители, используя общедоступную информацию о сценарии и сюжете шоу или фильма. Также она сможет анализировать поведение зрителей.

В рамках нового партнерства между LG и ZenVision, последний сможет использовать данные, собранные LG из программного обеспечения автоматического распознавания контента в телевизорах.

Имея всю эту информацию, ZenVision будет группировать телезрителей LG в четко определенные рыночные сегменты: "целенаправленные достижения", "социальные связи" или "эмоционально заинтересованные планировщики

- сказал представитель LG.

Другие потенциальные категории - "приемники цифровых технологий", "искатели оздоровления", "положительное влияние и окружающая среда" и "деньги имеют значение".

Такой тип целевой рекламы должен предоставить рекламодателям более глубокую информацию о телезрителях, чем демографические данные или даже контекстная реклама (которая показывает рекламу на основе того, что смотрит зритель) с помощью психографических данных.

Они позволят рекламодателям ориентироваться на людей на основе так называемых психологических факторов, таких как личные убеждения, ценности и отношение.

Технология будет использоваться для показа рекламы на главных экранах смарт-телевизоров LG, на бесплатных телеканалах с поддержкой рекламы (FAST) и в других местах в webOS

- сообщает StreamTV Insider.

Партнерство происходит в тот момент, когда операторы телевизионных ОС ищут новые способы использования смарт-телевизоров для развития собственного рекламного бизнеса и побуждения людей использовать телевизоры, чтобы покупать вещи.

Благодаря своей способности отслеживать поведение телезрителей, в частности то, что они смотрят и ищут на своих телевизорах, смарт-телевизоры становятся новой площадкой для рекламодателей.

Как отмечается в сообщении LG, телевизоры представляют собой "один из сегментов рекламы, который быстрее всего растет в США, и ожидается, что к 2027 году он достигнет более 40 миллиардов долларов против 24,6 миллиарда долларов в 2023 году".

Суд в США признал Google монополистом в сфере интернет-рекламы18.04.25, 10:11 • 3050 просмотров

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