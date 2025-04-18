LG будет анализировать эмоции телезрителей для контроля персонализации рекламы

Встроенная реклама телевизоров LG станет более индивидуальной благодаря технологии, которая анализирует эмоции зрителя. Имея эту информацию, ИИ будет группировать телезрителей в разные категории и подбирать такую рекламу для показа, на которую они будут реагировать больше всего.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Arstechnica.

Компания LG планирует включить технологию ИИ компании-партнера ZenVision в свое телевизионное программное обеспечение для интерпретации психологических факторов, влияющих на зрителя: личные интересы, черты характера и образ жизни.

Вскоре телевизоры торговой марки будут использовать такую модель ИИ для подбора рекламы, которая больше будет соответствовать эмоциям зрителей, а соответственно и больше повлияет на них.

Предполагается, что технология сможет интерпретировать типы эмоций, которые отображаются в контенте, который выбирают для себя зрители, используя общедоступную информацию о сценарии и сюжете шоу или фильма. Также она сможет анализировать поведение зрителей.

В рамках нового партнерства между LG и ZenVision, последний сможет использовать данные, собранные LG из программного обеспечения автоматического распознавания контента в телевизорах.

Имея всю эту информацию, ZenVision будет группировать телезрителей LG в четко определенные рыночные сегменты: "целенаправленные достижения", "социальные связи" или "эмоционально заинтересованные планировщики - сказал представитель LG.

Другие потенциальные категории - "приемники цифровых технологий", "искатели оздоровления", "положительное влияние и окружающая среда" и "деньги имеют значение".

Такой тип целевой рекламы должен предоставить рекламодателям более глубокую информацию о телезрителях, чем демографические данные или даже контекстная реклама (которая показывает рекламу на основе того, что смотрит зритель) с помощью психографических данных.

Они позволят рекламодателям ориентироваться на людей на основе так называемых психологических факторов, таких как личные убеждения, ценности и отношение.

Технология будет использоваться для показа рекламы на главных экранах смарт-телевизоров LG, на бесплатных телеканалах с поддержкой рекламы (FAST) и в других местах в webOS - сообщает StreamTV Insider.

Партнерство происходит в тот момент, когда операторы телевизионных ОС ищут новые способы использования смарт-телевизоров для развития собственного рекламного бизнеса и побуждения людей использовать телевизоры, чтобы покупать вещи.

Благодаря своей способности отслеживать поведение телезрителей, в частности то, что они смотрят и ищут на своих телевизорах, смарт-телевизоры становятся новой площадкой для рекламодателей.

Как отмечается в сообщении LG, телевизоры представляют собой "один из сегментов рекламы, который быстрее всего растет в США, и ожидается, что к 2027 году он достигнет более 40 миллиардов долларов против 24,6 миллиарда долларов в 2023 году".

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