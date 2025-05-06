Минюст США предлагает Google продать свой рекламный бизнес, ссылаясь на незаконность монополии
Киев • УНН
Минюст США требует от Google продать рекламный бизнес AdX и DoubleClick for Publishers после решения суда о монополии. Google не согласен с этим.
В прошлом месяце суд признал Google виновным в "умышленном приобретении и поддержании монопольной власти" в сфере цифровой рекламы.
Передает УНН со ссылкой на Bloomberg Linea и TechCrunch.
Министерство юстиции США (DoJ) в понедельник обратилось в суд с требованием ликвидировать империю онлайн-рекламы материнской компании Google - Alphabet. По заявлению правительственного министерства Соединенных Штатов, Google должен продать свой бизнес, который помогает веб-сайтам покупать, продавать и обслуживать онлайн-рекламу, после того, как судья постановил, что компания незаконно монополизировала эти рынки.
Google должен избавиться от своего продукта для обмена рекламой AdX, а также "поэтапно" продать DoubleClick for Publishers, рекламный сервер для издателей веб-сайтов.
Поискового гиганта обвиняют в создании монополии путем интеграции AdX и DFP, заставляя веб-сайты использовать продукт Google для издателей.
Справочно
Запрос Министерства юстиции не является неожиданностью; Агентство заявляло с 2023 года, когда впервые подало в суд на Google за монополизацию, что будет добиваться продажи продуктов.
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Google борется с антимонопольным давлением с нескольких направлений. Кроме вопроса рекламных технологий, в отдельном деле Министерство юстиции стремится заставить Alphabet Inc. избавиться от своего популярного веб-браузера Chrome.
Ответ Google
Вице-президент Google по регуляторным вопросам Ли-Энн Малхолланд заявила, что указанные Минюстом США меры навредят издателям и рекламодателям.
Министерство юстиции США признает, что предложенное Google средство правовой защиты в отношении рекламных технологий полностью учитывает решение Суда об ответственности. Дополнительные предложения Министерства юстиции США о принудительном лишении от наших рекламных технологических инструментов выходят далеко за пределы выводов Суда, не имеют оснований в законе и нанесут вред издателям и рекламодателям
Google предложил собственный набор средств правовой защиты в отдельном заявлении. К ним относятся предоставление ставок AdX в режиме реального времени всем сторонним рекламным серверам и сохранение действий Google под независимым наблюдателем за соблюдением в течение трех лет.
Напомним
В США начался решающий этап антимонопольного процесса против Google, которая признана виновной в нарушениях. Правительство требует радикальных мер, включая принудительную продажу браузера Chrome и другого.
Компания OpenAI заинтересована в приобретении браузера Chrome, если суд обяжет Google продать его в рамках антимонопольного разбирательства.