Акции Alphabet растут - материнская компания Google возглавила самый большой за последние месяцы ажиотаж на еврорынке облигаций

Акции Alphabet выросли на 9% на прошлой неделе, и также подтверждено, что доход за первый квартал на 12% выше прошлогодних показателей.



Передает УНН со ссылкой на Bloomberg и Investing.

Во вторник, 29 апреля, Alphabet Inc. возглавила самый большой за последние месяцы ажиотаж на европейском рынке облигаций.

Согласно данным агентства Bloomberg, материнская компания Google планирует выручить не менее 2,5 миллиарда евро (примерно 2,8 миллиарда долларов) от дебютной продажи еврооблигаций. Согласно текущей статистике, это "самая выдающаяся сделка" среди 20 заемщиков, которые в настоящее время вышли на рынок.

Необычное предложение, состоящее из пяти частей, предусматривает привлечение 26 траншей долга, что является самой большой суммой за один день с 16 января.

Акции Toyota Industries могут вырасти – Reuters

Продажи происходят на фоне того, что многие сделки приостановились, учитывая неопределенность в отношении таможенной политики США. С другой стороны - многие компании используют восстановление кредитных рынков после падения, вызванного торговыми заявлениями Трампа.



По данным источников Bloomberg, Alphabet предлагает эталонные размеры и сроки погашения от четырех до 29 лет.

Что касается цены - речь идет о колебаниях от примерно 85 базисных пунктов за средние свопы для кратчайшего срока погашения до примерно 190 базисных пунктов премии за самый длинный срок погашения