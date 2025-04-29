Акции Alphabet растут - материнская компания Google возглавила самый большой за последние месяцы ажиотаж на еврорынке облигаций
Киев • УНН
Alphabet Inc. возглавила ажиотаж на европейском рынке облигаций, планируя выручить 2,8 млрд долларов. В последнее время прибыль компании выросла на 12%, а инвестиции в ИИ дают результаты.
Акции Alphabet выросли на 9% на прошлой неделе, и также подтверждено, что доход за первый квартал на 12% выше прошлогодних показателей.
Передает УНН со ссылкой на Bloomberg и Investing.
Детали
Во вторник, 29 апреля, Alphabet Inc. возглавила самый большой за последние месяцы ажиотаж на европейском рынке облигаций.
Согласно данным агентства Bloomberg, материнская компания Google планирует выручить не менее 2,5 миллиарда евро (примерно 2,8 миллиарда долларов) от дебютной продажи еврооблигаций. Согласно текущей статистике, это "самая выдающаяся сделка" среди 20 заемщиков, которые в настоящее время вышли на рынок.
Необычное предложение, состоящее из пяти частей, предусматривает привлечение 26 траншей долга, что является самой большой суммой за один день с 16 января.
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Продажи происходят на фоне того, что многие сделки приостановились, учитывая неопределенность в отношении таможенной политики США. С другой стороны - многие компании используют восстановление кредитных рынков после падения, вызванного торговыми заявлениями Трампа.
По данным источников Bloomberg, Alphabet предлагает эталонные размеры и сроки погашения от четырех до 29 лет.
Что касается цены - речь идет о колебаниях от примерно 85 базисных пунктов за средние свопы для кратчайшего срока погашения до примерно 190 базисных пунктов премии за самый длинный срок погашения
Справка
Акции Alphabet выросли на 9%, что подтверждают квартальные показатели, которые по данным расчетов в настоящее время значительно лучше, чем ожидалось.
Прибыль на акцию (EPS) в размере 2,81 доллара США - по сравнению с прогнозом в 2,02 доллара США. Доход за первый квартал в размере 69,8 миллиарда долларов, - это на 12% больше, чем в прошлом году. Также этот показатель превышает предыдущие прогнозы аналитиков. Инвестиции Alphabet в искусственный интеллект (ИИ) окупаются, поскольку платформа Google Cloud (GCP) служит инфраструктурой для развертывания ИИ.
Напомним
Материнская компания Google, Alphabet Inc., сообщила о доходе за первый квартал, который превысил ожидания.
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