Продажі Alphabet перевершили прогнози на тлі здобутків реклами у пошуку Google

Материнська компанія Google, Alphabet Inc., повідомила про дохід та прибуток за перший квартал цього року, які перевищили очікування аналітиків, завдяки постійному зміцненню бізнесу щодо реклами у пошуку, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Продажі за перший квартал, без урахування виплат партнерам, становили 76,5 мільярда доларів, повідомила компанія у четвер у своїй заяві. Аналітики очікували в середньому 75,4 мільярда доларів, згідно з даними, зібраними Bloomberg. Чистий прибуток сягнув 2,81 долара на акцію порівняно з оцінкою Волл-стріт у 2,01 долара.

Акції, які з початку року впали на 16%, зросли більш ніж на 5% на передринкових торгах у п'ятницю.

Alphabet необхідно забезпечити імпульс у своєму бізнесі щодо реклами в пошуку в Інтернеті та хмарних технологій, щоб виправдати свої посилені інвестиції в гонку щодо штучного інтелекту. Конкуренція спонукає компанію та її конкурентів витрачати значні кошти на інфраструктуру, дослідження та таланти. Хоча Google отримує вигоду від інвестицій стартапів у сфері штучного інтелекту в хмарні та бізнес-інструменти, компанія також поспішає представити відповідь на популярні розмовні чат-боти зі штучним інтелектом, яких споживачі починають розглядати як альтернативу використанню пошуку Google (Google Search).

Початкова відповідь Google на цю загрозу - її "Огляди ШІ" та "Режим ШІ" в пошуку, у якому узагальнені відповіді формуються генеративним ШІ та виділяються перед веб-посиланнями Google - мали неоднозначний успіх. Тим часом зміни ШІ Google у пошуку скоротили трафік до незалежних веб-сайтів у відкритому Інтернеті, пише видання.

Прибуток компанії за перший квартал включав 8 мільярдів доларів "нереалізованого прибутку від наших неринкових акцій, пов’язаних з нашими інвестиціями в приватну компанію", згідно з документом. Приватна компанія, яку Alphabet не назвав у своєму звіті, - це Space Exploration Technologies Corp. Ілона Маска, за словами особи, знайомої з цим питанням. Як повідомляло Bloomberg, Google є інвестором SpaceX щонайменше з 2015 року, коли приєднався до Fidelity Investments у межах інвестицій обсягом 1 мільярда доларів, що становило близько 10% загальної частки.

Google Cloud приніс операційний прибуток у 2,18 мільярда доларів, перевершивши прогнози аналітиків у 1,94 мільярда доларів, попри те, що продажі трохи не виправдали очікувань. Результати свідчать про те, що Google може отримувати більше прибутку від Cloud, навіть попри уповільнення продажів.

Хмарний підрозділ поки що є найчіткішим показником того, як бум штучного інтелекту сприяє продажам компанії, на тлі того, як стартапи, яким потрібна більша обчислювальна потужність для своєї роботи, стають її клієнтами, пише видання. Хоча Google Cloud все ще відстає на третьому місці після пропозицій Amazon.com Inc. та Microsoft Corp., це одна з найважливіших сфер зростання Alphabet. За словами фінансового директора Анат Ашкеназі, другий квартал поспіль компанія мала більший попит клієнтів, ніж було потужностей її центрів обробки даних.

Ось чому Alphabet продовжує активно інвестувати в штучний інтелект, збільшуючи свої витрати на сервери та центри обробки даних. Капітальні витрати у першому кварталі становили 17,2 мільярда доларів, що трохи вище, ніж очікували аналітики в 17,1 мільярда доларів.

Реклама в пошуку, як вказано, принесла 50,7 мільярда доларів продажів. Це порівняно із середнім прогнозом аналітиків у 50,3 мільярда доларів. Підрозділ залишається основним двигуном ширшого рекламного бізнесу Google і знайшов підтримку у страхуванні, роздрібній торгівлі, охороні здоров'я та туристичній галузі, заявили керівники у телефонній розмові з інвесторами після звіту про доходи.

Доходи YouTube

Сайт потокового відео YouTube від Google, якому в лютому виповнилося 20 років, опублікував звіт про дохід у 8,92 мільярда доларів, що дещо нижче прогнозів аналітиків у 8,94 мільярда доларів. Підрозділ, який зробив значний прорив у подкастингу, нещодавно оголосив, що мільярд людей щомісяця дивляться подкасти на його платформі – випереджаючи в цій категорії як Spotify Technology SA, так і Apple Inc. YouTube, який отримує більшу частину своїх доходів від реклами, також зафіксував зростання підписок, повідомили керівники компанії на конференції з фінансових результатів.

Підсумки

Оптимистичний звіт Alphabet встановлює високу планку для його конкурентів у сфері цифрової реклами, включаючи Meta Platforms Inc. та Amazon.com Inc., які мають оприлюднити свої прибутки наступного тижня, пише видання. Інвестори стежать за великими інтернет-компаніями на предмет ознак волатильності на рекламному ринку або збоїв у бізнесі, спричинених геополітичною та торговельною напруженістю.

Рада директорів Alphabet схвалила викуп акцій на суму 70 мільярдів доларів та збільшила дивіденди на 5% до 21 цента на акцію.