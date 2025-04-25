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Продажи Alphabet превзошли прогнозы на фоне достижений рекламы в поиске Google

Киев • УНН

 • 552 просмотра

Материнская компания Google, Alphabet Inc., сообщила о доходе за первый квартал, который превысил ожидания. Прибыль выросла благодаря рекламе и инвестициям в искусственный интеллект.

Продажи Alphabet превзошли прогнозы на фоне достижений рекламы в поиске Google

Материнская компания Google, Alphabet Inc., сообщила о доходе и прибыли за первый квартал этого года, которые превысили ожидания аналитиков, благодаря постоянному укреплению бизнеса по рекламе в поиске, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Продажи за первый квартал, без учета выплат партнерам, составили 76,5 миллиарда долларов, сообщила компания в четверг в своем заявлении. Аналитики ожидали в среднем 75,4 миллиарда долларов, согласно данным, собранным Bloomberg. Чистая прибыль достигла 2,81 доллара на акцию по сравнению с оценкой Уолл-стрит в 2,01 доллара.

Акции, которые с начала года упали на 16%, выросли более чем на 5% на предрыночных торгах в пятницу.

Alphabet необходимо обеспечить импульс в своем бизнесе по рекламе в поиске в Интернете и облачных технологий, чтобы оправдать свои усиленные инвестиции в гонку по искусственному интеллекту. Конкуренция побуждает компанию и ее конкурентов тратить значительные средства на инфраструктуру, исследования и таланты. Хотя Google получает выгоду от инвестиций стартапов в сфере искусственного интеллекта в облачные и бизнес-инструменты, компания также спешит представить ответ на популярные разговорные чат-боты с искусственным интеллектом, которых потребители начинают рассматривать как альтернативу использованию поиска Google (Google Search).

Первоначальный ответ Google на эту угрозу - ее "Обзоры ИИ" и "Режим ИИ" в поиске, в котором обобщенные ответы формируются генеративным ИИ и выделяются перед веб-ссылками Google - имели неоднозначный успех. Тем временем изменения ИИ Google в поиске сократили трафик к независимым веб-сайтам в открытом Интернете, пишет издание.

Прибыль компании за первый квартал включала 8 миллиардов долларов "нереализованной прибыли от наших нерыночных акций, связанных с нашими инвестициями в частную компанию", согласно документу. Частная компания, которую Alphabet не назвал в своем отчете, - это Space Exploration Technologies Corp. Илона Маска, по словам лица, знакомого с этим вопросом. Как сообщало Bloomberg, Google является инвестором SpaceX как минимум с 2015 года, когда присоединился к Fidelity Investments в рамках инвестиций объемом 1 миллиард долларов, что составляло около 10% общей доли.

Google Cloud принес операционную прибыль в 2,18 миллиарда долларов, превзойдя прогнозы аналитиков в 1,94 миллиарда долларов, несмотря на то, что продажи немного не оправдали ожиданий. Результаты свидетельствуют о том, что Google может получать больше прибыли от Cloud, даже несмотря на замедление продаж.

Облачное подразделение пока что является самым четким показателем того, как бум искусственного интеллекта способствует продажам компании, на фоне того, как стартапы, которым нужна большая вычислительная мощность для своей работы, становятся ее клиентами, пишет издание. Хотя Google Cloud все еще отстает на третьем месте после предложений Amazon.com Inc. и Microsoft Corp., это одна из самых важных сфер роста Alphabet. По словам финансового директора Анат Ашкенази, второй квартал подряд у компании был больший спрос клиентов, чем было мощностей ее центров обработки данных.

Вот почему Alphabet продолжает активно инвестировать в искусственный интеллект, увеличивая свои расходы на серверы и центры обработки данных. Капитальные затраты в первом квартале составили 17,2 миллиарда долларов, что немного выше, чем ожидали аналитики в 17,1 миллиарда долларов.

Реклама в поиске, как указано, принесла 50,7 миллиарда долларов продаж. Это по сравнению со средним прогнозом аналитиков в 50,3 миллиарда долларов. Подразделение остается основным двигателем более широкого рекламного бизнеса Google и нашло поддержку в страховании, розничной торговле, здравоохранении и туристической отрасли, заявили руководители в телефонном разговоре с инвесторами после отчета о доходах.

Доходы YouTube

Сайт потокового видео YouTube от Google, которому в феврале исполнилось 20 лет, опубликовал отчет о доходе в 8,92 миллиарда долларов, что несколько ниже прогнозов аналитиков в 8,94 миллиарда долларов. Подразделение, которое сделало значительный прорыв в подкастинге, недавно объявило, что миллиард человек ежемесячно смотрят подкасты на его платформе – опережая в этой категории как Spotify Technology SA, так и Apple Inc. YouTube, который получает большую часть своих доходов от рекламы, также зафиксировал рост подписок, сообщили руководители компании на конференции по финансовым результатам.

Итоги

Оптимистичный отчет Alphabet устанавливает высокую планку для его конкурентов в сфере цифровой рекламы, включая Meta Platforms Inc. и Amazon.com Inc., которые должны обнародовать свои прибыли на следующей неделе, пишет издание. Инвесторы следят за крупными интернет-компаниями на предмет признаков волатильности на рекламном рынке или сбоев в бизнесе, вызванных геополитической и торговой напряженностью.

Совет директоров Alphabet одобрил выкуп акций на сумму 70 миллиардов долларов и увеличил дивиденды на 5% до 21 цента на акцию.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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